Компания DormaKaba приобрела производителя дверей

Компания DormaKaba сообщила о покупке компании Mesker Openings Group. Стоимость сделки составила $142,5 млн. Завершить её планируется уже до конца 2016 года. В компании DormaKaba рассчитывают, что эта покупка поможет ей расширить продуктовый ассортимент. Впервые о предстоящем приобретении компания DormaKaba объявила в ноябре.

Руководство компании DormaKaba рассматривает данную покупку как продолжение курса на укрупнение, ключевым моментом в реализации которого стало слияние компаний Dorma и Kaba, состоявшееся в 2015 году. Ещё до этого, в 2012-2014 годах, и Dorma, и Kaba приобретали другие компании. Объединившись между собой, они превратились в одного из крупнейших игроков мирового рынка дверного оборудования и систем контроля доступа.

Теперь, в результате новой сделки, укрепится присутствие компании DormaKaba на рынке Северной Америки. Она будет поставлять на этот рынок все компоненты дверных систем и систем контроля доступа в здания и помещения. Потребитель сможет получать их из единого источника.

Компания Mesker — старейший в Северной Америке производитель полых металлических дверей. Она была основана в 1864 году. Компания выпускает широкую номенклатуру продуктов для коммерческих, промышленных и ведомственных пользователей. Это полые металлические двери и окна торговых марок Mesker Door и Hollow Metal Xpress, дверное оборудование, выпускаемое под маркой Design Hardware, и деревянные двери бренда Wood Door Xpress.

У компании Mesker — пять производственных и дистрибьюторских подразделений. Они расположены в разных частях США, что обеспечивает эффективное снабжение заказчиков продукцией компании в сжатые сроки. В компании около 400 сотрудников. Её оборот в 2015 году составил $67 млн.

Купив компанию Mesker, компания DormaKaba добавит в своё портфолио выпускаемые ею двери и окна. Это позволит ей лучше обслуживать своих клиентов, поскольку многие из них заказывают полные наборы продуктов, в которые входят, в том числе, двери и окна. Кроме того, покупка компании Mesker будет способствовать расширению дистрибьюторской сети компании DormaKaba.

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