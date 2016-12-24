 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Company News

Компания DormaKaba приобрела производителя дверей


24.12.2016

Компания DormaKaba сообщила о покупке компании Mesker Openings Group. Стоимость сделки составила $142,5 млн. Завершить её планируется уже до конца 2016 года. В компании DormaKaba рассчитывают, что эта покупка поможет ей расширить продуктовый ассортимент. Впервые о предстоящем приобретении компания DormaKaba объявила в ноябре.

Руководство компании DormaKaba рассматривает данную покупку как продолжение курса на укрупнение, ключевым моментом в реализации которого стало слияние компаний Dorma и Kaba, состоявшееся в 2015 году. Ещё до этого, в 2012-2014 годах, и Dorma, и Kaba приобретали другие компании. Объединившись между собой, они превратились в одного из крупнейших игроков мирового рынка дверного оборудования и систем контроля доступа.

Теперь, в результате новой сделки, укрепится присутствие компании DormaKaba на рынке Северной Америки. Она будет поставлять на этот рынок все компоненты дверных систем и систем контроля доступа в здания и помещения. Потребитель сможет получать их из единого источника.

Компания Mesker — старейший в Северной Америке производитель полых металлических дверей. Она была основана в 1864 году. Компания выпускает широкую номенклатуру продуктов для коммерческих, промышленных и ведомственных пользователей. Это полые металлические двери и окна торговых марок Mesker Door и Hollow Metal Xpress, дверное оборудование, выпускаемое под маркой Design Hardware, и деревянные двери бренда Wood Door Xpress.

У компании Mesker — пять производственных и дистрибьюторских подразделений. Они расположены в разных частях США, что обеспечивает эффективное снабжение заказчиков продукцией компании в сжатые сроки. В компании около 400 сотрудников. Её оборот в 2015 году составил $67 млн.

Купив компанию Mesker, компания DormaKaba добавит в своё портфолио выпускаемые ею двери и окна. Это позволит ей лучше обслуживать своих клиентов, поскольку многие из них заказывают полные наборы продуктов, в которые входят, в том числе, двери и окна. Кроме того, покупка компании Mesker будет способствовать расширению дистрибьюторской сети компании DormaKaba.

Количество показов: 124
Компания:  KABA

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

АТАКА ДРОНОВ

В последние несколько лет активность вокруг беспилотников усилилась: цена, наконец, встала на одну доску с возможностями. В госструктурах появились консультанты с достаточно широким кругозором, и взоры начальства устремились в небо. Чтобы не нести громадные убытки от лесных пожаров, может быть, следует запустить по продуманному маршруту дрон с тепловизионной камерой? Собственно говоря, почему бы нет, если финансирование позволяет. Появились перспективы окупаемости беспилотников и в качестве бизнес-вложений.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Руководство по применению камер видеонаблюдения

Руководство по применению камер видеонаблюдения



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения



Толковый словарь терминов по системам физической защиты

Толковый словарь терминов по системам физической защиты



Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения

Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения


Hits 44466387
19766
Hosts 4180139
851
Visitors 7616255
1926

32

© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582