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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Восьмиканальный IP-видеорегистратор RVi-IPN8/1-8P со встроенным PoE-коммутатором на 8 портов


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06.03.2018

Компания RVi Group сообщила о поступлении в продажу нового 8-канального IP-видеорегистратора RVi-IPN8/1-8P. К нему можно подключать IP-камеры видеонаблюдения с максимальным разрешением 6 мегапикселей (3072×2048).

Важной особенностью устройства является наличие в нём встроенного PoE-коммутатора на восемь портов, через который на IP-телекамеры подаётся питание по стандарту IEEE802.3af или IEEE802.3at. Суммарная потребляемая мощность питания по технологии PoE составляет 80 Вт. Таким образом, использование IP-видеорегистратора RVi-IPN8/1-8P позволяет построить систему видеонаблюдения без дополнительного PoE-коммутатора.

В новый IP-видеорегистратор можно установить жёсткий диск ёмкостью до 10 Тбайт. Поддерживается смарт-кодек H.264+. Его использование обеспечивает 20 дней беспрерывной записи при использовании IP-телекамер с разрешением 4 мегапикселя. Кроме того, изображение можно записывать в видеорегистратор в более простом формате H.264. Максимальный суммарный входной битрейт для модели RVi-IPN8/1-8P равен 80 Мбит/с.

Применение технологии ANR позволяет восстанавливать централизованный архив в видеорегистраторе в случае потери соединения с камерами. После восстановления этого соединения данные автоматически перебрасываются в видеорегистратор из локального архива IP-камеры, сохранённого на SD-карте.

Видеорегистратор RVi-IPN8/1-8P оснащён одним видеовыходом VGA и одним HDMI. Он поддерживает одновременное воспроизведение восьми каналов. Наличие у устройства аудиовхода и аудиовыхода позволяет организовать двунаправленную звуковую связь с местом установки одной из камер. У новинки имеется также два порта USB 2.0 и один порт RJ-45 (10/100 Мбит/с).

С помощью профессионального программного обеспечения «RVi Оператор» на базе видеорегистратора можно организовать удалённое, централизованное рабочее место оператора. Индивидуальная настройка прав доступа позволит разграничить область использования видеорегистратора среди нескольких операторов. К новинке можно подключаться с мобильных устройств, работающих под ОС Android и iОS.

Количество показов: 103
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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