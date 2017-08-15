Обновлённый 16-канальный IP-видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K

Компания RVi Group представила новый IP-видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K, который пришёл на смену модели RVi-IPN16/2-PRO NEW. Он ведёт запись по 16 каналам. К новому устройству подключаются IP-камеры формата 4K с разрешением до 4096×2160 (8 мегапикселей).

Новый видеорегистратор поддерживает сжатие по алгоритму H.265. Использование этого стандарта позволяет существенно снизить нагрузку на канал связи и почти вдвое сократить объем хранимого видеоархива. Максимальный входной битрейт видеорегистратора составляет 200 Мбит/с.

Через интерфейс HDMI из видеорегистратора выводится изображение с разрешением до 3840х2160. Это даёт возможность просматривать его на телевизорах и мониторах формата 4К без потери качества.

Для ведения архива в видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K устанавливаются два жёстких диска ёмкостью до 6 Тбайт каждый. Устройство оснащено аудиовходом и аудиовыходом, что позволяет организовать двунаправленные переговоры оператора с местом установки одной из камер. Новинка оснащена четырьмя тревожными входами и двумя тревожными выходами.

Используя клиент-серверное программное обеспечение «RVi Оператор», заказчик видеорегистратора может создавать распределённые системы видеонаблюдения. Индивидуальная настройка прав доступа позволяет разграничить область использования видеорегистратора между несколькими операторами.

В обновлённом видеорегистраторе реализована также видеоаналитика в архиве (SmartPlay) — возможность нахождения фрагментов архива по заданным критериям поиска. Ещё одним новшеством стала технология ANR. После потери соединения с камерами видеонаблюдения она обеспечивает восстановление централизованного архива видеорегистратора из локального архива камеры, записанного на SD-карте. Возможен умный поиск в архиве по движению в заданной области при настроенной постоянной записи.

Особенностью нового видеорегистратора является также функция IVS — поддержка видеоаналитики с детектированием лиц, реализованной в камерах видеонаблюдения. Установка меток позволяет быстро вернуться к нужной метке, заданной заранее.

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Компания: RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

