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Новые мультиформатные камеры видеонаблюдения — мегапиксельная для помещения RVi-HDC311B (2.8) и 2-мегапиксельная уличная RVi-HDC321VB (3.6)


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10.08.2017

Новые мультиформатные камеры торговой марки RVi — модели RVi-HDC311B (2.8) и RVi-HDC321VB (3.6) — представила компания RVi Group. Они устроены по принципу «четыре в одном» — поддерживают форматы HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL. При работе в формате высокой чёткости HD-CVI, HD-TVI или AHD дальность передачи сигнала может составлять до 800 метров в случае использования кабеля РК-75-5. Новинки имеют конструкцию «шар в стакане».

Для перевода обеих новых камер видеонаблюдения из одного формата в другой необходим контроллер RVi-UTC01, который подключается в разрыв коаксиального кабеля и предназначен для переключения сигнала HD-CVI, HD-TVI, AHD и PAL. Данное устройство работает от двух батареек типа AAA, которые не входят в комплект его поставки, и имеет световую индикацию.

Камера RVi-HDC311B (2.8) оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, который обеспечивает угол обзора 83,4?. Она построена на КМОП-матрице размером 1/4 дюйма и формирует изображение с мегапиксельным разрешением — 1280х720. Её чувствительность в дневном режиме — 0,05 лк / F2.0.

В модели RVi-HDC321VB (3.6) используется фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм и углом обзора 89,9°. Эта камера содержит матрицу размером 1/2,7 дюйма и обеспечивает разрешение 2 мегапикселя (1920х1080). В дневном режиме она имеет чувствительность 0,05 лк / F2.0.

Обе камеры оснащены ИК-подсветкой, которая обеспечивает их круглосуточную работу. У модели RVi-HDC311B (2.8) она имеет дальность 30 метров, у камеры RVi-HDC321VB (3.6) — 20 метров.

Камера RVi-HDC311B (2.8) имеет пластиковый корпус и работает в диапазоне температур от -10 до +50°С. Корпус камеры RVi-HDC321VB (3.6) — металлический. Эта камера защищена от пыли и влаги по высокому классу IP67 и может эксплуатироваться при температуре от -40 до +60°С.

Камера RVi-HDC311B (2.8) совместима с настенным кронштейном RVi-BW4, который можно использовать для её установки. Телекамера RVi-HDC321VB (3.6) совместима с монтажной коробкой RVi-MB3 и c настенным кронштейном RVi-BW3.

Количество показов: 68
 
Компания:  RVi Group («ЭрВиАй Групп») / RVi

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