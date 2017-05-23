Облачный сервис SpaceCam теперь поддерживается в IP-камерах RVi-IPC41S V.2, RVi-IPC42S V.2 и RVi-IPC31VB

Компания RVi Group сообщила о расширении линейки IP-камер RVi, которые поддерживаются облачным сервисом SpaceCam. Список таких камер пополнили ещё три модели — цилиндрические RVi-IPC41S V.2 и RVi-IPC42S V.2, а также «шар в стакане» RVi-IPC31VB.

Облачный сервис SpaceCam позволяет пользователю удалённо просматривать через Интернет живое изображение от камер, а также хранить архивные записи в облаке и в любое время получать доступ к ним.

Для того, чтобы пользователь мог применять сервис SpaceСam, ему нужна учётная запись. Зарегистрировать её можно на сайте. Подтверждение регистрации происходит по ссылке, которая придёт пользователю по электронной почте.

После регистрации в сервисе SpaceCam пользователь должен совершить несколько шагов в веб-интерфейсе камеры. Зайдя во вкладку «Облако», он ставит галочку «Включить» и обновляет страницу. После того, как в поле «Состояние» появится надпись «В сети», он вводит имя пользователя, то есть адрес электронной почты, указанный при регистрации, и пароль учетной записи. Для применения параметров следует нажать кнопку «Вход в систему». После этого камера отобразится в личном кабинете пользователя на сайте SpaceCam.

Корректная работа сервиса поддерживается в прошивках, начиная с версии 1.DC2.002.001 от 5 апреля 2017 года. При необходимости следует обновить прошивку на устройстве и сделать полный сброс настроек до заводских. Подключить камеры к сервису SpaceCam поможет бесплатная техническая поддержка RVi.

Уличная цилиндрическая камера RVi-IPC41S V.2 выпускается в двух модификациях, которые различаются фокусным расстоянием фиксированного объектива — 2,8 или 4 мм. Она обеспечивает разрешение 720p. Уличная цилиндрическая камера RVi-IPC42S V.2 снабжена фиксированным объективом 2,8 мм и имеет разрешение 1080p.

Уличная камера типа «шар в стакане» RVi-IPC31VB является вандалостойкой. Она имеет разрешение 720p и также выпускается в двух модификациях — с фиксированным объективом 2,8 и 4 мм.

Количество показов: 51



Компания: Эрви Групп (RVi Group) / RVi

