Konica Minolta вкладывает средства в компанию Mobotix

Японская компания Konica Minolta приобретёт продукцию немецкой компании Mobotix на сумму 3 млн евро в течение 2018-2019 финансового года. Они будут использованы в крупных проектах, которые Konica Minolta реализует в различных странах. Как отмечают в компании Konica Minolta, эти проекты охватывают немало различных вертикальных рынков.

Данное решение последовало вскоре после того, как Konica Minolta объявила, что вложит 1,5 млн евро в технологическое развитие компании Mobotix. Две компании заключили соглашение об этом. Полученные средства пойдут на развитие производства оборудования и программного обеспечения для видеонаблюдения. Konica Minolta имеет в этом направлении немалые возможности, поскольку поддерживает тесные связи с научными учреждениями и производственными предприятиями во многих передовых отраслях.

В 2016 году Konica Minolta приобрела контрольный пакет акций компании Mobotix — около 65%. После этого персонал, занятый продажами в компании Konica Minolta, был ориентирован на работу с заказчиками компании Mobotix и её партнёрами. В разных странах в представительствах Konica Minolta были созданы подразделения по продаже камер Mobotix.

Таким образом, компания Mobotix получила новые, достаточно мощные каналы сбыта своей продукции. Структуры, входящие в группу компаний Konica Minolta, работают в 50 странах, а их заказчики располагаются в 150 странах.

Когда Konica Minolta в 2016 году стала стратегическим инвестором компании Mobotix, она заявила, что будет развивать технологии, используемые в её камерах, за счёт внедрения новых матриц высокого разрешения и новых, качественных объективов. Кроме того, Konica Minolta уже разместила камеры Mobotix на объектах в Японии, Китае и Франции.

В будущем две компании планируют сделать своё сотрудничество ещё более тесным. По мере необходимости, Konica Minolta будет делать в Mobotix новые инвестиции. По мнению руководства японской компании, это может понадобиться, когда придёт пора «завоёвывать» новые регионы или вертикальные рынки.

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Компания: Mobotix

