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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Konica Minolta вкладывает средства в компанию Mobotix


21.05.2018

Японская компания Konica Minolta приобретёт продукцию немецкой компании Mobotix на сумму 3 млн евро в течение 2018-2019 финансового года. Они будут использованы в крупных проектах, которые Konica Minolta реализует в различных странах. Как отмечают в компании Konica Minolta, эти проекты охватывают немало различных вертикальных рынков.

Данное решение последовало вскоре после того, как Konica Minolta объявила, что вложит 1,5 млн евро в технологическое развитие компании Mobotix. Две компании заключили соглашение об этом. Полученные средства пойдут на развитие производства оборудования и программного обеспечения для видеонаблюдения. Konica Minolta имеет в этом направлении немалые возможности, поскольку поддерживает тесные связи с научными учреждениями и производственными предприятиями во многих передовых отраслях.

В 2016 году Konica Minolta приобрела контрольный пакет акций компании Mobotix — около 65%. После этого персонал, занятый продажами в компании Konica Minolta, был ориентирован на работу с заказчиками компании Mobotix и её партнёрами. В разных странах в представительствах Konica Minolta были созданы подразделения по продаже камер Mobotix.

Таким образом, компания Mobotix получила новые, достаточно мощные каналы сбыта своей продукции. Структуры, входящие в группу компаний Konica Minolta, работают в 50 странах, а их заказчики располагаются в 150 странах.

Когда Konica Minolta в 2016 году стала стратегическим инвестором компании Mobotix, она заявила, что будет развивать технологии, используемые в её камерах, за счёт внедрения новых матриц высокого разрешения и новых, качественных объективов. Кроме того, Konica Minolta уже разместила камеры Mobotix на объектах в Японии, Китае и Франции.

В будущем две компании планируют сделать своё сотрудничество ещё более тесным. По мере необходимости, Konica Minolta будет делать в Mobotix новые инвестиции. По мнению руководства японской компании, это может понадобиться, когда придёт пора «завоёвывать» новые регионы или вертикальные рынки.

Количество показов: 118
Компания:  Mobotix

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Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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