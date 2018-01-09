Человека, запросившего информацию о городских камерах видеонаблюдения, отдали под суд

Суд над человеком, который запросил документы по городской системе видеонаблюдения и хотел их обнародовать, готовится в городе Лексингтон, штат Кентукки. В своё время Майкл Махаррей, борец против чрезмерной слежки государства за своими гражданами, запросил документы о 29 телекамерах, которыми управляет Департамент полиции города. Городские власти предоставили ему эти документы, однако после того, как он начал их публиковать, возбудили против него дело.

Махаррей — основатель организации под названием «Мы видим, что вы следите за Лексингтоном». Он борется за право людей на частную жизнь, в том числе на отсутствие излишней слежки со стороны полиции и спецслужб. Составной частью этой борьбы и стал запрос информации о полицейских камерах видеонаблюдения, установленных на улицах города.

В ответ городские власти предоставили Махаррею только часть запрошенных им данных. Передали ему и 400 страниц других сведений, связанных с видеонаблюдением, в том числе о нательных камерах, используемых полицией. В получении части информации активисту было отказано, — какая-то информация попросту не существует, а какая-то — связана с вопросами национальной безопасности.

Позже генеральный прокурор штата потребовал, чтобы городские власти передали Махаррею все материалы по 29 камерам. Городские власти выполнили это требование, но подредактировали некоторые документы, чтобы «защитить жизни офицеров полиции и снизить эффективность расследования». Кроме того, власти города подали в суд на Махаррея. Они потребовал, чтобы он прекратил начатую им публикацию документов.

Теперь виновник всей этой истории намерен не только защищаться в суде, но и превратить его в громкое дело против властей, которые слишком неохотно делятся с общественностью информацией о том, как они используют видеонаблюдение. Помощь ему взялся оказывать Американский союз защиты гражданских свобод. «Совершенно ясно, что полиция хочет держать свою программу видеонаблюдения в тайне, — говорит Махаррей. — Мы должны добиться структурных изменений, которые заставят наши государственные органы работать прозрачно».

«Город судит меня только за то, что я задаю вопросы», — отмечает он.