Новый закон разрешил через суд требовать от соседей убрать камеры видеонаблюдения

В Нью-Йорке вступил в действие закон, который позволит гражданам судиться с соседями из-за их уличных камер видеонаблюдения. Если человек раздражён, взволнован, встревожен тем, что камеры, которые сосед установил у себя, направлены на его частный двор, то он сможет обратиться в суд. Соседа обяжут убрать камеры или поменять их расположение.

Камер повсюду становится очень много, и, казалось бы, люди должны привыкать постоянно «быть в кадре». Однако власти штата рассудили иначе. Нью-Йорк — крупнейший город в США и один из самых больших в мире. Концентрация всех признаков цивилизации, в том числе технических средств мониторинга здесь очень велика. Законодатели посчитали, что именно здесь приватность жизни человека в наибольшей степени нуждается в защите.

Пресса приводит положительные отклики жителей города на новый закон: «У меня дети! Зачем им быть постоянно под прицелом камер, если они вышли во двор?» «Я не хочу, чтобы кто-то записывал, что я делаю!»

Власти подчёркивают, что новый закон относится к сфере гражданского, а не уголовного права. Суд в случае принятия положительного решения по иску о соседских камерах не накажет их владельца, а просто потребует снять их или повернуть. Ответчиками по такому иску могут быть и владельцы жилья, и те, кто его снимает.

По словам разработчиков закона, жителю города, который почувствовал себя ущемлённым из-за того, что на него смотрят камеры с соседнего дома, следует, прежде всего, по-хорошему попросить хозяина убрать их. Если же он откажется, то обращаться нужно не в полицию, а именно в суд, в полном соответствии с новым законом.

Вступивший в действие закон основан на другом акте, который был принят в 2003 году. Он провозгласил, что видеосъёмка кого-либо в спальне или раздевалке без его разрешения является преступлением. Это места, из самого назначения которых вытекает естественное желание человека сохранять в них свою приватность.

Возникает вопрос: получит ли данная инициатива поддержку в других городах и штатах? Эксперты намерены следить за ситуацией.