 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Закон об обязательном видеонаблюдении


22.06.2017

Новый закон об обязательном видеонаблюдении для различных видов бизнеса в городе Ватерлоо, штат Айова, не принят. Городской совет отклонил его. Таким образом, вести видеонаблюдение по-прежнему требуется только от местных магазинов шаговой доступности и винных магазинов.

Расширение круга компаний и видов деятельности, владельцы которых были бы обязаны вести у себя видеонаблюдение, городские власти Ватерлоо начали готовить в прошлом году. Толчком к попытке пересмотреть правила послужил тот факт, что прежний закон был принят достаточно давно, в середине 90-х, и основывался на технических требованиях того времени. Необходимо было, по меньшей мере, обновить обязательные минимальные параметры оборудования и убрать при этом из спецификаций такие архаизмы, как «спецвидеомагнитофон».

Под это дело решено было ввести обязательное видеонаблюдение в банках и кредитных союзах, в ресторанах «на вынос», в фирмах, предоставляющих краткосрочные займы и выполняющих денежные переводы, у торговцев монетами и залоговых брокеров, продавцов мобильных телефонов и скупщиков металлолома, в аптеках и магазинах секонд-хенда. За образец был взят закон, принятый в 2014 году в городе Сидар-Рапидс, также расположенном в штате Айова.

Против новой инициативы выступили как раз те владельцы бизнеса, которым и пришлось бы вынести на себе всё финансовое бремя по её реализации. Именно опасения, что стоимость камер и их установки окажется слишком большой, сплотили противников закона, и членам Городского совета пришлось в итоге учесть это. При рассмотрении законопроекта в первом чтении против него голосовал только один из семи членов совета, во втором — трое, в третьем — уже четверо.

«Законопроект налагает ещё одно, ненужное финансовое бремя на налогоплательщиков — отмечает член Городского совета Том Линд. — Он призван решить проблему, которая не существует». Линд поясняет, что преступления и стрельба происходят прямо по соседству с каждым из жителей, а не в деловом центре, который предлагалось наполнить камерами.

Мэр города Квентин Харт заявил, что он готов выслушать новые идеи, если кто-то захочет продолжить искать допустимые варианты расширения масштабов обязательного видеонаблюдения.

Возврат к списку

Передний край

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.


Hits 48523327
13071
Hosts 4441034
633
Visitors 8206174
1848

38

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582