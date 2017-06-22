Новый закон об обязательном видеонаблюдении для различных видов бизнеса в городе Ватерлоо, штат Айова, не принят. Городской совет отклонил его. Таким образом, вести видеонаблюдение по-прежнему требуется только от местных магазинов шаговой доступности и винных магазинов.

Расширение круга компаний и видов деятельности, владельцы которых были бы обязаны вести у себя видеонаблюдение, городские власти Ватерлоо начали готовить в прошлом году. Толчком к попытке пересмотреть правила послужил тот факт, что прежний закон был принят достаточно давно, в середине 90-х, и основывался на технических требованиях того времени. Необходимо было, по меньшей мере, обновить обязательные минимальные параметры оборудования и убрать при этом из спецификаций такие архаизмы, как «спецвидеомагнитофон».

Под это дело решено было ввести обязательное видеонаблюдение в банках и кредитных союзах, в ресторанах «на вынос», в фирмах, предоставляющих краткосрочные займы и выполняющих денежные переводы, у торговцев монетами и залоговых брокеров, продавцов мобильных телефонов и скупщиков металлолома, в аптеках и магазинах секонд-хенда. За образец был взят закон, принятый в 2014 году в городе Сидар-Рапидс, также расположенном в штате Айова.

Против новой инициативы выступили как раз те владельцы бизнеса, которым и пришлось бы вынести на себе всё финансовое бремя по её реализации. Именно опасения, что стоимость камер и их установки окажется слишком большой, сплотили противников закона, и членам Городского совета пришлось в итоге учесть это. При рассмотрении законопроекта в первом чтении против него голосовал только один из семи членов совета, во втором — трое, в третьем — уже четверо.

«Законопроект налагает ещё одно, ненужное финансовое бремя на налогоплательщиков — отмечает член Городского совета Том Линд. — Он призван решить проблему, которая не существует». Линд поясняет, что преступления и стрельба происходят прямо по соседству с каждым из жителей, а не в деловом центре, который предлагалось наполнить камерами.

Мэр города Квентин Харт заявил, что он готов выслушать новые идеи, если кто-то захочет продолжить искать допустимые варианты расширения масштабов обязательного видеонаблюдения.