 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Городскому совету запретили раскрывать информацию о камерах видеонаблюдения


11.05.2017

Городской совет Сиэтла ведёт спор с федеральными властями США по поводу камер видеонаблюдения, которое установило ФБР. Местные власти не только не давали разрешения на размещение камер, но и не знали об их существовании. Камеры установлены по городу на осветительных столбах.

Когда ФБР всё-таки предоставило Городскому совету информацию о камерах, это было сделано лишь для того, чтобы избежать их демонтажа или повреждения. Получив данные о камерах, Городской совет Сиэтла решил распространить их через СМИ. Однако почти мгновенно получил от Министерства юстиции США запрет на это.

В подкрепление запрета федеральные власти подали в суд на Городской совет Сиэтла и на городскую компанию City Light — она обеспечивает в городе освещение и, следовательно, отвечает за столбы, на которых размещены камеры. В иске федеральной власти к местной утверждалось, что «чувствительная» и «конфиденциальная» информация, которую с помощью камер получает ФБР, может быть поставлена под угрозу. Истцы отмечали, что камеры используются для специфических расследований.

В итоге окружной судья Ричард Джонс вынес своё решение. Он запретил Городскому совету делать раскрывать любую информацию о камерах ФБР, в том числе сообщать об их местоположении. Представители ФБР ситуацию не комментируют.

Борьбу против камер ФБР возглавляет Ксхама Савант, член Городского совета Сиэтла. «Мы не знаем, что делают эти камеры, — говорит она. — Мы не знаем, где они находятся. Мы не знаем, кто с их помощью собирает информацию». Депутат не предлагает принимать закон о запрете камер ФБР, однако настаивает, что они должны быть демонтированы.

Основной довод противников камер состоит в том, что в объектив камер попадает множество людей, которые не являются подозрительными и не делали ничего противозаконного. Наличие этих устройств — покушение на частную жизнь людей. Противники камер считают, что для людей, идущих по улице, естественно рассчитывать на то, что их изображение не фиксируется, а где-то рядом нет микрофона, который записывает их разговор.

Возврат к списку

Передний край

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.


Hits 47430891
15591
Hosts 4379753
906
Visitors 8055580
2335

71

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582