Городскому совету запретили раскрывать информацию о камерах видеонаблюдения

Городской совет Сиэтла ведёт спор с федеральными властями США по поводу камер видеонаблюдения, которое установило ФБР. Местные власти не только не давали разрешения на размещение камер, но и не знали об их существовании. Камеры установлены по городу на осветительных столбах.

Когда ФБР всё-таки предоставило Городскому совету информацию о камерах, это было сделано лишь для того, чтобы избежать их демонтажа или повреждения. Получив данные о камерах, Городской совет Сиэтла решил распространить их через СМИ. Однако почти мгновенно получил от Министерства юстиции США запрет на это.

В подкрепление запрета федеральные власти подали в суд на Городской совет Сиэтла и на городскую компанию City Light — она обеспечивает в городе освещение и, следовательно, отвечает за столбы, на которых размещены камеры. В иске федеральной власти к местной утверждалось, что «чувствительная» и «конфиденциальная» информация, которую с помощью камер получает ФБР, может быть поставлена под угрозу. Истцы отмечали, что камеры используются для специфических расследований.

В итоге окружной судья Ричард Джонс вынес своё решение. Он запретил Городскому совету делать раскрывать любую информацию о камерах ФБР, в том числе сообщать об их местоположении. Представители ФБР ситуацию не комментируют.

Борьбу против камер ФБР возглавляет Ксхама Савант, член Городского совета Сиэтла. «Мы не знаем, что делают эти камеры, — говорит она. — Мы не знаем, где они находятся. Мы не знаем, кто с их помощью собирает информацию». Депутат не предлагает принимать закон о запрете камер ФБР, однако настаивает, что они должны быть демонтированы.

Основной довод противников камер состоит в том, что в объектив камер попадает множество людей, которые не являются подозрительными и не делали ничего противозаконного. Наличие этих устройств — покушение на частную жизнь людей. Противники камер считают, что для людей, идущих по улице, естественно рассчитывать на то, что их изображение не фиксируется, а где-то рядом нет микрофона, который записывает их разговор.