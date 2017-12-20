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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Новости компаний

ЗАО «Компания Безопасность» — партнёр издания книги «Библия видеонаблюдения — 3»


20.12.2017

ЗАО «Компания Безопасность», один из лидеров отечественного рынка систем безопасности, представляет русское издание новейшей редакции классической книги Владо Дамьяновски «Библия видеонаблюдения — 3», осуществлённое ведущим отраслевым издательством Security Focus.

Компания свыше 20 лет активно работает в области проектирования и построения интегрированных комплексов инженерно-технических средств охраны и систем пожарной безопасности и при этом ведёт интенсивную работу по подготовке специалистов для отрасли безопасности. Это и обуславливает интерес руководства компании к профессиональной литературе по специальности «Видеонаблюдение». Наиболее эффективным обучение специалистов становится лишь при наличии базового свода знаний, который обучающиеся могли бы осваивать самостоятельно. Книга Владо Дамьяновски в этом смысле — идеальное учебное пособие, на базе которого могут быть развёрнуты учебные программы для всего спектра специальностей, связанных с телевизионным наблюдением.

Как отмечает генеральный директор ЗАО «Компания Безопасность» Сергей Корчагин, «специалист-безопасник, соответствующий современным требованиям, должен не только обладать запасом профильных знаний, но и уверенно ориентироваться в IT. Однако на профессиональном образовании, по крайней мере отечественном, прогресс пока ещё сказывается слабо.» Учитывая, что, несмотря на глобальное обострение террористической угрозы и повсеместное внедрение средств видеонаблюдения, профильного образования по системам безопасности до сих пор не существует — по крайней мере, судя по списку доступных для абитуриентов вузовских специальностей.

Тем не менее, работа над передачей эстафеты отраслевых знаний не прекращалась в Компании Безопасность ни на минуту. И дело здесь даже не в растущем рыночном спросе на системы и средства физической защиты — добросовестное исполнение проектов в интересах широкого круга частных и ведомственных заказчиков невозможно без наличия кадровой базы. А поскольку с крупными клиентами рынка безопасности компании-исполнители стремятся устанавливать долгосрочные отношения, любые проблемы с кадровой базой выливаются не только в снижение качества проектирования и монтажа, но и в дополнительные угрозы для объектов заказчика. Поэтому одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед отечественной индустрией безопасности — формирование чётких правил и принципов кадрового пополнения по всему спектру специальностей. А наличие в доступе таких изданий, как «Библия видеонаблюдения — 3» — необходимое условие движения вперёд.

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Компания:  Компания Безопасность, ЗАО / Security Focus (Секьюрити Фокус)

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