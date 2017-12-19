Дополненная реальность на службе технологий безопасности

Под дополненной реальностью принято понимать комбинацию физической и виртуальной реальности, позволяющую дополнять воспринимаемую пользователем информацию с использованием данных, сформированных машинными сенсорами и обработанных специальным программным обеспечением. Адекватное и обоснованное применение технологий дополненной реальности (AR, от английского augmented reality) несёт с собой целый ряд выгод — в частности, обусловленных сокращением затрат на аппаратную часть.

Наиболее распространённое аппаратное воплощение дополненной реальности — очки, шлемы либо планшеты, позволяющие накладывать сгенерированные компьютером изображения на физическое поле зрения пользователя, контактирующего с реальным миром. На момент выхода этой книги из печати на рынке заявлен целый ряд коммерческих решений средств дополненной реальности. В числе разработчиков значатся «киты»

IT-индустрии — Microsoft, Google, Intel, Apple. Помимо крупных компаний с уже сложившейся репутацией, рынок активно осваивают и стартапы — к примеру, американская компания Magic Leap позиционирует свой продукт в качестве прямого конкурента шлема Microsoft Hololens.

Перспективы AR в охранной отрасли

Появление аппаратной основы для AR-решений и предоставление производителями технических средств дополненной реальности интерфейсов прикладного программирования сделали возможным внедрение технологий дополненной реальности и в отрасли безопасности. В чём предполагается выигрыш от внедрения такого рода технологий в практику охраны?

Наиболее очевидное преимущество дополненной реальности — возможность отвязать оператора от рабочего места и потенциальный отказ от централизованных постов управления системами видеонаблюдения. AR позволяет привязывать к объектам физической реальности любые цифровые данные и осуществлять управление их выводом при помощи интуитивно понятных жестов. При этом вывод данных осуществляется на персональной основе, что упрощает внедрение мер безопасности доступа к данным. Важная особенность аппаратных средств дополненной реальности — трекинг направления взгляда пользователя специальными сенсорами. Данные этого трекинга непосредственно влияют на содержание и форму выдачи представляемых пользователю данных.

В основе совмещения физической и виртуальной реальности лежат технологии высокоточного позиционирования и ориентации AR-устройств в физическом мире. Уже сам этот факт существенно влияет на организацию процессов обеспечения безопасности: к примеру, охраннику в шлеме дополненной реальности нет смысла информировать центральный пост о своём местоположении по радиосвязи, а оператор центрального поста может передавать оперативные распоряжения в виде текстовых сообщений. Помимо этого, машинное зрение, на котором основаны системы дополненной реальности, основано на передаче пространственных изображений — это позволяет не только эффективно встраивать в поле зрения оператора элементы виртуальной реальности, но и передавать «картинку» другим пользователям, к примеру, для экспертной оценки ситуации.

«Возрастные» ограничения

Поскольку направление дополненной реальности является относительно новым, возможности продуктов первого поколения пока ещё лимитированы — в первую очередь ёмкостью аккумуляторов носимых устройств, относительно малыми углами поля зрения, где возможно визуальное наложение (порядка 30°), сложностью использования инфракрасных лазерных датчиков вне помещений, а также ограничениями ПО и относительно высокой стоимостью устройств: первая версия прибора от Microsoft, распространённая исключительно в среде разработчиков приложений, была оценена в 3 тысячи долларов. Однако эксперты считают, что при скоростях распространения технологий, характерных для второго десятилетия XXI века, большинство этих ограничений будут сведены к минимуму в течение ближайших 3-5 лет.

Пионеры отраслевого рынка

Одним из первых игроков российского рынка безопасности, сделавших ставку на внедрение и адаптацию AR и VR-технологий, стало ЗАО «Компания Безопасность». Активно работая на рынке охранных технологий с 1993 года, компания занимается разработкой и внедрением масштабных проектов систем безопасности для органов государственной власти, силовых ведомств, вертикально-интегрированных структур и крупных коммерческих корпораций.

Дополненная реальность появилась в арсенале рыночного предложения компании в 2015 году — тогда же заказчикам были впервые продемонстрированы возможности презентаций на базе AR-оборудования. В настоящее время технологии виртуальной и дополненной реальности используются в основном для демонстрации решений экспертам и лицам, имеющим отношение к принятию решений. Немаловажным приложением систем дополненной реальности специалисты ЗАО «Компания Безопасность» считают аудит систем безопасности объектов. AR-технологии позволяют оценить не только заявленные проектом технические характеристики системы в сопоставлении с реализованными в ходе её инсталляции, но и, к примеру, изменения эксплуатационных свойств системы с течением времени.

Кому это выгодно

Использование систем дополненной реальности в значительной мере способствует повышению обоснованности и прозрачности принятия решений о финансировании крупных проектов систем безопасности — как при строительстве новых объектов, так и при оснащении уже существующих. В частности, применение AR-презентаций оправдывает себя при формировании ведомственных и в особенности межведомственных ситуационных центров. Средства дополненной реальности позволяют всесторонне изучить предлагаемый проект, и сам факт их использования подтверждает серьёзность намерений заказчика при принятии решений об инвестициях в масштабные системы. Прозрачность и полнота представления о возможностях системы, формируемого у пользователей, позволяют к тому же по максимуму снизить вероятность «продавливания» коррупционной составляющей при принятии решений о выборе конкретного проекта.

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