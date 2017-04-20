Российская сборка камер видеонаблюдения Axis: количество и качество

Как уже сообщалось, в начале апреля 2017 года компания Axis Communications расширила производственную линию по сборке сетевых камер на заводе Jabil в Твери, осуществляющем контрактную сборку высокотехнологичной электроники. Воспользовавшись предоставленной компанией Axis возможностью лично посетить завод, представитель информационного агентства «Безопасность Сегодня» задал ряд вопросов руководителю бизнес-направлений ООО «Джейбил» Александру Владимировичу Алексееву.

Какой объём производства обеспечивает технологическая линия Axis?

Линия выпускает до 2000 камер в месяц. В настоящее время работа идёт в одну смену, однако при необходимости возможен переход на более плотный производственный график.

Как соотносится себестоимость камер российской сборки и контрактных производств, размещённых в других странах?

Всё зависит от масштабов производства: если у нас в России будет производиться столько же камер, сколько на аналогичном заводе в Европе, цены будут практически одинаковыми. На отдельных моделях себестоимость будет даже ниже, чем, к примеру, в Венгрии и Польше.

В пресс-релизах Axis линия на заводе Jabil фигурирует как «собственная». Что конкретно здесь принадлежит Axis Communcations, кроме объектов интеллектуальной собственности?

Специфическое оборудование, на котором проводится тестирование продукции Axis, принадлежит компании Axis Communications, а мы являемся его арендаторами. Такая договорённость между контрактными производителями электроники и клиентами является общепринятой практикой. У нас существует такое правило: если оборудование может быть использовано для нескольких клиентов, завод приобретает его самостоятельно.

Есть ли разница в компонентах, используемых при сборке камер в России и за её пределами?

Разницы никакой нет, компоненты те же самые. Мы практически всё получаем из-за рубежа, поскольку на данный момент степень локализации пока ещё незначительна. Мы постоянно находимся в поиске материалов и поставщиков, способных локализовать продукцию без потери качества. Это тоже общепринятая практика.

Какими организационными и техническими мерами гарантируется невмешательство в прошивки?

Мы неукоснительно следуем всем спецификациям, которые нам предоставил клиент. По каждой камере, собираемой на производственной линии, чётко известно, какая именно прошивка должна быть загружена. Контроль соответствия прошивок заданным осуществляет автоматика — в частности, производится сопоставление контрольных сумм. Если в камеру попадает какой-то посторонний код, она не проходит тестирование и направляется на повторную прошивку.

Количество показов: 288

Компания: ИА Безопасность Сегодня / Axis Communications

