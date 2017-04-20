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Российская сборка камер видеонаблюдения Axis: количество и качество


20.04.2017

Как уже сообщалось, в начале апреля 2017 года компания Axis Communications расширила производственную линию по сборке сетевых камер на заводе Jabil в Твери, осуществляющем контрактную сборку высокотехнологичной электроники. Воспользовавшись предоставленной компанией Axis возможностью лично посетить завод, представитель информационного агентства «Безопасность Сегодня» задал ряд вопросов руководителю бизнес-направлений ООО «Джейбил» Александру Владимировичу Алексееву.

Какой объём производства обеспечивает технологическая линия Axis?

Линия выпускает до 2000 камер в месяц. В настоящее время работа идёт в одну смену, однако при необходимости возможен переход на более плотный производственный график.

Как соотносится себестоимость камер российской сборки и контрактных производств, размещённых в других странах?

Всё зависит от масштабов производства: если у нас в России будет производиться столько же камер, сколько на аналогичном заводе в Европе, цены будут практически одинаковыми. На отдельных моделях себестоимость будет даже ниже, чем, к примеру, в Венгрии и Польше.

В пресс-релизах Axis линия на заводе Jabil фигурирует как «собственная». Что конкретно здесь принадлежит Axis Communcations, кроме объектов интеллектуальной собственности?

Специфическое оборудование, на котором проводится тестирование продукции Axis, принадлежит компании Axis Communications, а мы являемся его арендаторами. Такая договорённость между контрактными производителями электроники и клиентами является общепринятой практикой. У нас существует такое правило: если оборудование может быть использовано для нескольких клиентов, завод приобретает его самостоятельно.

Есть ли разница в компонентах, используемых при сборке камер в России и за её пределами?

Разницы никакой нет, компоненты те же самые. Мы практически всё получаем из-за рубежа, поскольку на данный момент степень локализации пока ещё незначительна. Мы постоянно находимся в поиске материалов и поставщиков, способных локализовать продукцию без потери качества. Это тоже общепринятая практика.

Какими организационными и техническими мерами гарантируется невмешательство в прошивки?

Мы неукоснительно следуем всем спецификациям, которые нам предоставил клиент. По каждой камере, собираемой на производственной линии, чётко известно, какая именно прошивка должна быть загружена. Контроль соответствия прошивок заданным осуществляет автоматика — в частности, производится сопоставление контрольных сумм. Если в камеру попадает какой-то посторонний код, она не проходит тестирование и направляется на повторную прошивку.

Генеральный директор завода Jabil в России Радослав Богуцки и Директор бизнес-направления Axis корпорации Jabil в России Александр АлексеевУ камер видеонаблюдения — свои ШБ МНК...Тестовая мишень для настройки заднего фокуса в камерах видеонаблюдения AXISСборочная линия камер видеонабюдение AXISСборка и тестирование IP-камер AXISКамера видеонаблюдения AXIS на тестовом столеДосмотр на выходе с производства проходит даже Генеральный директор завода JabilСтенд готововой продукции с IP-камерами AXISСтенд готововой продукции с IP-камерами AXIS 2Готовая продукция за текущий деньВременный склад готовой продукцииПроцесс сборки камер видеонаблюдения AXISТестирование IP-камеры AXIS после загрузки программного обеспеченияНастройка заднего фокуса в IP-камере AXISЗагрузка программного обеспечения в IP-камеру AXISПервая в мире IP-камера — AXIS NetEye 200 (модель 1996 года)Установка IP-камеры AXIS в гермокожух

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Компания:  ИА Безопасность Сегодня / Axis Communications

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КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.


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