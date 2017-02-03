Экспертная группа завершила формирование обобщенных трудовых функций для телохранителей

Экспертная группа комитета по безопасности предпринимательства Торгово-промышленной палаты России завершила формирование обобщенных трудовых функций для ряда профессий из охранной сферы. Общая цель этой работы — создание стандарта на деятельность телохранителей. В составе экспертной группы входят специалисты Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России.

На данном этапе закончено формирование обобщенных трудовых функций для телохранителя, телохранителя-водителя, прикреплённого и руководителя подразделения личной охраны. Идёт работа над формулировками в описании трудовых функций и трудовых действий, которые лягут в основу программы обучения и процедуры независимой квалификации. Кроме того, начата работа над пояснительной запиской к профессиональному стандарту «Специалист в сфере защиты жизни и здоровья (телохранитель)».

Профессиональные стандарты разрабатываются не для конкретной должности или профессии, а для вида профессиональной деятельности. Тем самым исключается дублирование трудовых функций по различным должностям.

Экспертная группа получила ряд профильных презентаций от коллег, которые создают стандарты в своих областях. Это поможет экспертам привести документ к виду, единому для разных сфер. В основе такого подхода лежит понятие «трудовое действие» — процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определённая задача.

Далее вводится термин «трудовая функция», под которым понимается определённая система трудовых действий, и «обобщенная трудовая функция» — «совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес-процессе». Вид профессиональной деятельности будет представлен в стандарте как совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.

Для каждой обобщённой трудовой функции устанавливаются уровни квалификации. Всего в России вводится 9 таких уровней. В проекте стандарта предполагается, что прикреплённый имеет 6-й уровень квалификации, а руководитель подразделения, в котором могут быть несколько групп охраны, — 7-й. Телохранитель и телохранитель-водитель не могут иметь уровень квалификации выше 5-го.

Непосредственным внедрением стандартов занимается Совет по профессиональным квалификациям. На начало 2017 года в России создано 28 таких советов. Планируется создание СПК в области частной охраны, который и будет заниматься внедрением профильных стандартов.

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Компания: Национальная ассоциация телохранителей России (НАСТ)

