 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Уличная 3-мегапиксельная камера видеонаблюдения Smartec STC-IPM3611 Estima из серии OPTi


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
16.08.2017

Компания «Смартек Секьюрити» представила пополнение в линейке уличных IP-камер серии OPTi — модель Smartec STC-IPM3611 Estima. Она размещается в цилиндрическом корпусе из металла, имеет защиту от пыли и влаги по классу IP67 и оснащена моторизованным объективом с фокусным расстоянием, меняющимся от 2,8 до 12 мм, и с автодиафрагмой.

Новая камера построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма, которая формирует 3-мегапиксельное изображение с частотой 30 к/с. Помимо основного потока из камеры транслируются два дополнительных, с меньшим разрешением. Общий битрейт составляет 16 Мбит/с. Для сжатия изображения используются кодеки H.265, H.264 и M-JPEG.

Наличие у камеры моторизованного объектива позволяет при удалённом доступе к ней наиболее точным образом настроить фокусировку. Эта возможность полезна и для упрощения регламентной коррекции фокусировки, которая требуется в процессе эксплуатации камеры. Автодиафрагма P-iris позволяет обеспечить наилучшее качество изображения и максимальную глубину резкости при любых значениях фокусного расстояния.

При активации в IP-телекамере функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) каждые два кадра, формируемые КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, объединяются в один. За счёт этого строится итоговый видеопоток со скоростью 25 к/с. При наличии контрастного освещения на объекте данная функция обеспечивает получение сбалансированного по яркости изображения с динамическим диапазоном до 120 дБ.

В темноте в IP-камере STC-IPM3611 Estima используется ИК-подсветка дальностью 25 метров, состоящая из 10 встроенных ИК-светодиодов. Камера работает при температуре от -30 до +60°С.

В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на неё, например сдвига. Один из способов реакции на срабатывание этих детекторов — отправка уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределённой сети.

Шарнирное крепление модуля камеры позволяет монтировать её как на стену, так и на потолок. Для аккуратной установки камеры с удобным отключением линии заказчик может отдельно приобрести монтажную базу STB-C62. Питание новинка получает по технологии PoE.

Количество показов: 76
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

Последние публикации компании:

Новости
Статьи

Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
Решение по подсчёту посетителей и построению тепловых карт в розничной торговле
В торговом центре статистика прихода покупателей и картина их распределения по торговому залу очень важны. Получать эти данные позволяет мощный функционал панорамной камеры объективом «рыбий глаз», которую выпускает компания Hanwha Techwin.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.


Hits 49510987
12072
Hosts 4493949
938
Visitors 8337759
2137

40

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582