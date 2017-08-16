Уличная 3-мегапиксельная камера видеонаблюдения Smartec STC-IPM3611 Estima из серии OPTi

Компания «Смартек Секьюрити» представила пополнение в линейке уличных IP-камер серии OPTi — модель Smartec STC-IPM3611 Estima. Она размещается в цилиндрическом корпусе из металла, имеет защиту от пыли и влаги по классу IP67 и оснащена моторизованным объективом с фокусным расстоянием, меняющимся от 2,8 до 12 мм, и с автодиафрагмой.

Новая камера построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма, которая формирует 3-мегапиксельное изображение с частотой 30 к/с. Помимо основного потока из камеры транслируются два дополнительных, с меньшим разрешением. Общий битрейт составляет 16 Мбит/с. Для сжатия изображения используются кодеки H.265, H.264 и M-JPEG.

Наличие у камеры моторизованного объектива позволяет при удалённом доступе к ней наиболее точным образом настроить фокусировку. Эта возможность полезна и для упрощения регламентной коррекции фокусировки, которая требуется в процессе эксплуатации камеры. Автодиафрагма P-iris позволяет обеспечить наилучшее качество изображения и максимальную глубину резкости при любых значениях фокусного расстояния.

При активации в IP-телекамере функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) каждые два кадра, формируемые КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, объединяются в один. За счёт этого строится итоговый видеопоток со скоростью 25 к/с. При наличии контрастного освещения на объекте данная функция обеспечивает получение сбалансированного по яркости изображения с динамическим диапазоном до 120 дБ.

В темноте в IP-камере STC-IPM3611 Estima используется ИК-подсветка дальностью 25 метров, состоящая из 10 встроенных ИК-светодиодов. Камера работает при температуре от -30 до +60°С.

В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на неё, например сдвига. Один из способов реакции на срабатывание этих детекторов — отправка уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределённой сети.

Шарнирное крепление модуля камеры позволяет монтировать её как на стену, так и на потолок. Для аккуратной установки камеры с удобным отключением линии заказчик может отдельно приобрести монтажную базу STB-C62. Питание новинка получает по технологии PoE.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

