«Смартек Секьюрити» представляет двухмегапиксельную уличную AHD-камеру видеонаблюдения начального уровня Alteron KAV03 Eco

Новую AHD-камеру видеонаблюдения начального уровня Alteron KAV03 Eco представила компания «Смартек Секьюрити». Она имеет конструкцию «шар в стакане» и рассчитана на использование на улице. Компания «Смартек Секьюрити» является правообладателем и дистрибьютором торговой марки Alteron by Smartec.

Как и другие камеры видеонаблюдения Alteron семейства Eco, новинка работает в формате AHD (Analog High Definition). Она формирует 2-мегапиксельное изображение и транслирует его без сжатия, временных задержек и искажений. Дальность передачи может достигать 500 метров. К качеству кабеля, который используется при этом, не предъявляется особых требований. Переход от прежних аналоговых камер на формат AHD может производиться без смены кабельной проводки.

Камеры, входящие в состав семейства Eco, относятся к разряду особо бюджетных. При этом они обеспечивают изображение высокого качества с разрешением 1080p или 720p и скоростью 25 к/с. Такие камеры максимально востребованные рынком. Все модели, входящие в семейство Eco оснащены ИК-подсветкой. Среди них имеются камеры как с фиксированным, так и с вариофокальным объективом.

В основе камеры Alteron KAV03 Eco лежит КМОП-матрица размером 1/2,7 дюйма с прогрессивной развёрткой. Формируемое ею видеоизображение имеет разрешение 1080p и частоту кадров 25 к/с. Камера снабжена мегапиксельным фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3,6 мм и встроенной ИК-подсветкой, состоящей из 24 светодиодов и имеющей дальность 20 метров. Для подстраивания под изменения освещённости у камеры имеется функция «день/ночь».

Диапазон рабочих температур камеры Alteron KAV03 Eco лежит в пределах от -30 до +50°C. От пыли и влаги она защищена по классу IP66. Камера получает питание от источника постоянного тока 12 В. Металлический корпус придаёт ей вандалостойкость. Камера имеет компактные размеры — диаметр 95 мм и высоту 73 мм. Масса изделия — 370 г.

Продажи AHD-камеры Alteron KAV03 Eco, наряду с прочей продукцией торговой марки Alteron by Smartec, обеспечат партнёры компании «Смартек Секьюрити».

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Компания: Смартек Секьюрити / Alteron

