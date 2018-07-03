Для компании Pelco ищут покупателя

Компании Pelco подыскивают покупателя. Об этом сообщает Интернет ресурс IPVM со ссылкой на несколько разных источников. Согласно этим данным, поиском варианта для продажи Pelco занимается американская финансово-инвестиционная компания Baird.

В 2008 году компания Pelco, крупный американский производитель систем видеонаблюдения, была приобретена концерном Schneider Electric за $1,5 млрд. С тех пор объём продаж Pelco снижался из года в год, что было особенно заметно на фоне уверенного роста рынка видеонаблюдения, наблюдавшегося всё это время. В 2005 году её объём продаж составил $506 млн, а в 2018 он ожидается на уровне порядка $220 млн.

При этом Pelco продолжает выпускать новые продукты, идя в ногу со временем. В частности, в апреле она объявила о технологическом альянсе с IBM в сфере использования искусственного интеллекта для анализа больших объёмов видеозаписей. Тогда же Pelco представила новые решения для различных вертикальных рынков.

По мнению некоторых экспертов, одной из причин прохладного или, возможно, пренебрежительного отношения к вопросам развития Pelco со стороны менеджмента Schneider Electric могла быть ничтожность объёма продаж компании по сравнению с общим оборотом концерна. Другие подчёркивают, что для того, чтобы успешно руководить крупным производителем систем безопасности, необходимо понимать специфику этого рынка. В пределах гигантской бизнес-структуры, занятой сразу во многих сферах, достичь такого понимания нереально.

Несомненно, одной из причин неудач Pelco стало также быстрое развитие китайских производителей, основанное на их конкурентном преимуществе в виде низких цен на продукцию. Очевидно, руководители Schneider Electric в 2008 году не могли, совершая свою покупку, предвидеть, сколь грандиозных масштабов достигнет это явление.

Информация о возможной продаже Pelco появляется в ситуации, когда нынешняя американская администрация декларирует необходимость поддержки отечественного производителя. Будет ли у покупателя шанс сыграть на этом? Возможно, идея продавать компанию именно сейчас может быть связана с попыткой привлечь данной перспективой потенциальных покупателей.

Количество показов: 56

Компания: Pelco

