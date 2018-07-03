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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Для компании Pelco ищут покупателя


03.07.2018

Компании Pelco подыскивают покупателя. Об этом сообщает Интернет ресурс IPVM со ссылкой на несколько разных источников. Согласно этим данным, поиском варианта для продажи Pelco занимается американская финансово-инвестиционная компания Baird.

В 2008 году компания Pelco, крупный американский производитель систем видеонаблюдения, была приобретена концерном Schneider Electric за $1,5 млрд. С тех пор объём продаж Pelco снижался из года в год, что было особенно заметно на фоне уверенного роста рынка видеонаблюдения, наблюдавшегося всё это время. В 2005 году её объём продаж составил $506 млн, а в 2018 он ожидается на уровне порядка $220 млн.

При этом Pelco продолжает выпускать новые продукты, идя в ногу со временем. В частности, в апреле она объявила о технологическом альянсе с IBM в сфере использования искусственного интеллекта для анализа больших объёмов видеозаписей. Тогда же Pelco представила новые решения для различных вертикальных рынков.

По мнению некоторых экспертов, одной из причин прохладного или, возможно, пренебрежительного отношения к вопросам развития Pelco со стороны менеджмента Schneider Electric могла быть ничтожность объёма продаж компании по сравнению с общим оборотом концерна. Другие подчёркивают, что для того, чтобы успешно руководить крупным производителем систем безопасности, необходимо понимать специфику этого рынка. В пределах гигантской бизнес-структуры, занятой сразу во многих сферах, достичь такого понимания нереально.

Несомненно, одной из причин неудач Pelco стало также быстрое развитие китайских производителей, основанное на их конкурентном преимуществе в виде низких цен на продукцию. Очевидно, руководители Schneider Electric в 2008 году не могли, совершая свою покупку, предвидеть, сколь грандиозных масштабов достигнет это явление.

Информация о возможной продаже Pelco появляется в ситуации, когда нынешняя американская администрация декларирует необходимость поддержки отечественного производителя. Будет ли у покупателя шанс сыграть на этом? Возможно, идея продавать компанию именно сейчас может быть связана с попыткой привлечь данной перспективой потенциальных покупателей.

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Компания:  Pelco

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Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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