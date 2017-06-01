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Pelco уволит 200 сотрудников


01.06.2017

Компания Pelco by Schneider Electric до конца года сократит 200 сотрудников на своём предприятии в Кловисе, Калифорния, — городе, где расположена её штаб-квартира. Об этом изданию Fresno Bee («Пчела Сан-Франциско») сообщил Энди Хосслер, директор по общественному и экономическому развитию Кловиса.

Городской чиновник пояснил, что Pelco в последние годы сокращала производство систем видеонаблюдения в Центральной Калифорнии и при этом адаптировала свой портфель к запросам мирового рынка. «Я ожидаю, что они продолжат перепозиционировать себя, чтобы оставаться успешными, — отметил Хосслер. — Они находятся в таком режиме уже некоторое время, и это может потребовать дальнейших сокращений персонала».

Десять лет назад количество людей, работающих в Pelco, достигало пиковой величины — 2000 человек. Сейчас в компании, по данным издания, работает около тысячи человек. Производственные мощности в Кловисе, расположенном рядом с Сан-Франциско, когда-то считались одними из самых передовых в индустрии видеонаблюдения. Здесь выпускались популярные на рынке продукты, которые обеспечивали компании Pelco лидирующее положение. Теперь имеющееся здесь оборудование, скорее всего, уже не соответствует современным требованиям.

В июне 2016 года Pelco уволила 43 сотрудника, объяснив это необходимостью сосредоточиться на более узком наборе технологий. До этого 45 сотрудников, не только в США, но и в других странах, было уволено в 2014 году. Власти Кловиса утверждают, что постепенное сокращение объёмов производства, которое осуществляет компания, не создаёт проблем с занятостью в городе. За последние пять лет в Кловисе, по их данным, создано 6 тысяч рабочих мест.

«Материнской» компанией для Pelco является Schneider Electric, крупный мировой производитель средств автоматизации и систем управления для сферы энергетики, базирующийся во Франции. Она приобрела Pelco в 2007 году за $1,22 млрд. В тот момент компания считалась одним из лидеров рынка видеонаблюдения США и имела прочные позиции на многих других рынках.

Количество показов: 69
Компания:  Pelco

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

DIS — технология цифровой стабилизации изображения
DIS - технология цифровой стабилизации изображения
Скомпенсировать воздействие, которое дрожание камеры оказывает на восприятие изображения наблюдателем, призвана его стабилизация. Она выполняется программным способом, в процессоре камеры.


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