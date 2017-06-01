Pelco уволит 200 сотрудников

Компания Pelco by Schneider Electric до конца года сократит 200 сотрудников на своём предприятии в Кловисе, Калифорния, — городе, где расположена её штаб-квартира. Об этом изданию Fresno Bee («Пчела Сан-Франциско») сообщил Энди Хосслер, директор по общественному и экономическому развитию Кловиса.

Городской чиновник пояснил, что Pelco в последние годы сокращала производство систем видеонаблюдения в Центральной Калифорнии и при этом адаптировала свой портфель к запросам мирового рынка. «Я ожидаю, что они продолжат перепозиционировать себя, чтобы оставаться успешными, — отметил Хосслер. — Они находятся в таком режиме уже некоторое время, и это может потребовать дальнейших сокращений персонала».

Десять лет назад количество людей, работающих в Pelco, достигало пиковой величины — 2000 человек. Сейчас в компании, по данным издания, работает около тысячи человек. Производственные мощности в Кловисе, расположенном рядом с Сан-Франциско, когда-то считались одними из самых передовых в индустрии видеонаблюдения. Здесь выпускались популярные на рынке продукты, которые обеспечивали компании Pelco лидирующее положение. Теперь имеющееся здесь оборудование, скорее всего, уже не соответствует современным требованиям.

В июне 2016 года Pelco уволила 43 сотрудника, объяснив это необходимостью сосредоточиться на более узком наборе технологий. До этого 45 сотрудников, не только в США, но и в других странах, было уволено в 2014 году. Власти Кловиса утверждают, что постепенное сокращение объёмов производства, которое осуществляет компания, не создаёт проблем с занятостью в городе. За последние пять лет в Кловисе, по их данным, создано 6 тысяч рабочих мест.

«Материнской» компанией для Pelco является Schneider Electric, крупный мировой производитель средств автоматизации и систем управления для сферы энергетики, базирующийся во Франции. Она приобрела Pelco в 2007 году за $1,22 млрд. В тот момент компания считалась одним из лидеров рынка видеонаблюдения США и имела прочные позиции на многих других рынках.

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Компания: Pelco

