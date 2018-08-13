Компания «Смартек Секьюрити» представила мультиформатную купольную камеру Smartec STC-HDX3525 Ultimate

Новую мультиформатную купольную камеру Smartec STC-HDX3525 Ultimate, предназначенную для использования в помещении, представила компания «Смартек Секьюрити». Новинка поддерживает все современные стандарты трансляции видеосигнала высокого разрешения по коаксиальному кабелю — AHD, EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, HD-CVI и 960H.

Телекамеру Smartec STC-HDX3525 Ultimate можно подключить к любому видеорегистратору с интерфейсом BNC — в цифровом формате по стандарту HD-SDI или EX-SDI либо в аналоговом высокого разрешения по AHD, HD-TVI или HD-CVI. Поддерживается также подключение к видеорегистратору с композитным аналоговым видеовходом стандартного разрешения 960H. Вывод цифрового и аналогового видеосигнала производится через раздельные выходы BNC. При использовании стандартов высокой чёткости EX-SDI, AHD, HD-TVI и HD-CVI сигнал транслируется на 500 м без промежуточного усиления по кабелю RG6/U. Для стандарта HD-SDI дальность трансляции составляет 100-120 метров при использовании того же кабеля.

В основе камеры STC-HDX3525 Ultimate лежит 2-мегапиксельная КМОП-матрица Sony Starvis IMX290. Она обеспечивает высокую чувствительность и точность цветопередачи. У моторизованного объектива камеры фокусное расстояние меняется в пределах от 2,8 до 12 мм. Фокусировка объектива, как и вся настройка камеры, может выполняться удалённо по протоколу UTC через коаксиальный кабель (кроме стандартов HD-SDI и EX-SDI), а также с помощью джойстика, входящего в комплект устройства.

Момент переключения между дневным и ночным режимами работы камеры настраивается не только по уровню освещённости. Задаётся также временной интервал, в течение которого камера не меняя режим, «ждёт», не вернётся ли изменившаяся освещённость к прежнему значению — если вернётся, то переключения не произойдёт. Имеющаяся в камере ИК-подсветка дальностью 15 метров состоит из 30 светодиодов.

При активации аппаратной функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) из кадров с частотой 50 к/с формируется итоговый видеопоток со скоростью 25 к/с. На выходе получается динамический диапазон — 120 дБ. Применяется также цифровое шумоподавление по технологиям 2D-DNR и 3D-DNR.

Количество показов: 69



Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

