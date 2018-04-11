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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новая 2-мегапиксельная скоростная IP-камера видеонаблюдения с высокой чувствительностью Smartec STC-IPM3933A Darkbuster


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11.04.2018

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую скоростную купольную IP-камеру видеонаблюдения Smartec STC-IPM3933A Darkbuster, которая имеет разрешение Full HD. Она пополнила линейку поворотных IP-камер серии OPTi.

Новая камера построена на 2-мегапиксельной КМОП-матрице SONY Starvis размером 1/1,9 дюйма. Она имеет особо высокую чувствительность и позволяет формировать видеоизображение с минимальным уровнем шумов.

Из камеры транслируется до трёх видеопотоков со сжатием одновременно двумя кодеками — H.264 для 1-го и 3-го потоков и M-JPEG для 2-го. Каждый видеопоток настраивается отдельно. Телекамера транслирует изображение с максимальным фреймрейтом 50 к/с при всех разрешениях, включая Full HD.

Адаптивная ИК-подсветка камеры состоит из двух встроенных ИК-светодиодов. Первый, широкоугольный с фиксированным уровнем излучения, освещает ближнюю зону. Второй оснащён линзой-коллиматором и изменяет интенсивность подсветки в удалённой зоне синхронно с изменением угла обзора камеры. В совокупности ИК-светодиоды равномерно освещают зону обзора камеры на расстоянии до 400 метров.

При фреймрейте 30 к/с в камере может применяться функция «Широкий динамический диапазон» (WDR). Применяются также подавление шумов, цифровая стабилизация и повышение контрастности в условиях тумана.

Непрерывное панорамирование на 360° и наклон в пределах от 0 до 180° камера выполняет со скоростью до 380 град/с. Широкий набор PTZ-функций камеры включает в себя 240 предустановок и 8 туров. Наличие 30-кратного трансфокатора с фокусным расстоянием от 6 до 180 мм и 16-кратного цифрового увеличения обеспечивает наблюдение за удалёнными объектами.

Детектор движения на восемь зон позволяет обнаруживать присутствие объектов в зоне обзора IP-телекамеры. К её внешним входу и выходу подключаются тревожный датчик и реле, например для управления освещением. Для двусторонней передачи звука имеются аудиовход и аудиовыход. Питание новинка получает по технологии PoE+ стандарта 802.3at или от источника питания постоянного тока 12 В.

Количество показов: 49
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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