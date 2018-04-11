Новая 2-мегапиксельная скоростная IP-камера видеонаблюдения с высокой чувствительностью Smartec STC-IPM3933A Darkbuster

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую скоростную купольную IP-камеру видеонаблюдения Smartec STC-IPM3933A Darkbuster, которая имеет разрешение Full HD. Она пополнила линейку поворотных IP-камер серии OPTi.

Новая камера построена на 2-мегапиксельной КМОП-матрице SONY Starvis размером 1/1,9 дюйма. Она имеет особо высокую чувствительность и позволяет формировать видеоизображение с минимальным уровнем шумов.

Из камеры транслируется до трёх видеопотоков со сжатием одновременно двумя кодеками — H.264 для 1-го и 3-го потоков и M-JPEG для 2-го. Каждый видеопоток настраивается отдельно. Телекамера транслирует изображение с максимальным фреймрейтом 50 к/с при всех разрешениях, включая Full HD.

Адаптивная ИК-подсветка камеры состоит из двух встроенных ИК-светодиодов. Первый, широкоугольный с фиксированным уровнем излучения, освещает ближнюю зону. Второй оснащён линзой-коллиматором и изменяет интенсивность подсветки в удалённой зоне синхронно с изменением угла обзора камеры. В совокупности ИК-светодиоды равномерно освещают зону обзора камеры на расстоянии до 400 метров.

При фреймрейте 30 к/с в камере может применяться функция «Широкий динамический диапазон» (WDR). Применяются также подавление шумов, цифровая стабилизация и повышение контрастности в условиях тумана.

Непрерывное панорамирование на 360° и наклон в пределах от 0 до 180° камера выполняет со скоростью до 380 град/с. Широкий набор PTZ-функций камеры включает в себя 240 предустановок и 8 туров. Наличие 30-кратного трансфокатора с фокусным расстоянием от 6 до 180 мм и 16-кратного цифрового увеличения обеспечивает наблюдение за удалёнными объектами.

Детектор движения на восемь зон позволяет обнаруживать присутствие объектов в зоне обзора IP-телекамеры. К её внешним входу и выходу подключаются тревожный датчик и реле, например для управления освещением. Для двусторонней передачи звука имеются аудиовход и аудиовыход. Питание новинка получает по технологии PoE+ стандарта 802.3at или от источника питания постоянного тока 12 В.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

