Уличная IP-камера Smartec STC-IPM3672A Xaro с моторизованным объективом

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую цилиндрическую IP-камеру видеонаблюдения Smartec STC-IPM3672A Xaro из серии OPTi. Она предназначена для использования на улице и обеспечивает 2-мегапиксельное изображение.

Новая камера построена на КМОП-матрице SONY Starvis IMX291 и формирует изображение с частотой до 30 к/с. Она транслирует четыре видеопотока со сжатием кодеками H.265, H.264 и M-JPEG с битрейтом до 12 Мбит/с. Имеется возможность индивидуально настраивать параметры видеопотока.

Использование в камере Smartec STC-IPM3672A Xaro моторизованного объектива с фокусным расстоянием, меняющимся от 2,8 до 12 мм, позволяет настроить её наиболее точным образом при удалённом доступе, без физического доступа к ней. Данная возможность полезна также для упрощения коррекции фокусировки в процессе эксплуатации камеры. Автодиафрагма обеспечивается по технологии P-Iris.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) организована в новой IP-телекамере аппаратным способом. Два соседних кадра из последовательности, формируемой КМОП-матрицей со скоростью 60 к/с, соединяются в один. В итоговом видеопотоке, имеющем скорость 30 к/с, изображение сбалансировано по яркости и может иметь динамический диапазон 120 дБ.

Механически отключаемый ИК-фильтр обеспечивает в новой камере переход в чёрно-белый режим при освещенности ниже 0,05 лк. В темноте используется ИК-подсветка дальностью 50 метров, состоящая из восьми встроенных светодиодов.

Корректная работа новой IP-камеры обеспечивается в диапазоне температур от -40 до +50°С. Металлический кожух с защитой от пыли и влаги по IP66 оснащен обогревателем и вентилятором, включение которых контролируется специальным процессором.

В новой IP-камере имеется детектор движения на восемь настраиваемых зон и обнаруживается внешнее воздействие на неё — сдвиг и расфокусировка. Функция Video Boost позволяет задавать параметры видеопотока, например битрейт и фреймрейт, для нормального состояния и для состояния тревоги. Это даёт экономию дискового пространства.

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Компания: Смартек Секьюрити / Smartec

