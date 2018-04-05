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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Уличная IP-камера Smartec STC-IPM3672A Xaro с моторизованным объективом


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05.04.2018

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую цилиндрическую IP-камеру видеонаблюдения Smartec STC-IPM3672A Xaro из серии OPTi. Она предназначена для использования на улице и обеспечивает 2-мегапиксельное изображение.

Новая камера построена на КМОП-матрице SONY Starvis IMX291 и формирует изображение с частотой до 30 к/с. Она транслирует четыре видеопотока со сжатием кодеками H.265, H.264 и M-JPEG с битрейтом до 12 Мбит/с. Имеется возможность индивидуально настраивать параметры видеопотока.

Использование в камере Smartec STC-IPM3672A Xaro моторизованного объектива с фокусным расстоянием, меняющимся от 2,8 до 12 мм, позволяет настроить её наиболее точным образом при удалённом доступе, без физического доступа к ней. Данная возможность полезна также для упрощения коррекции фокусировки в процессе эксплуатации камеры. Автодиафрагма обеспечивается по технологии P-Iris.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) организована в новой IP-телекамере аппаратным способом. Два соседних кадра из последовательности, формируемой КМОП-матрицей со скоростью 60 к/с, соединяются в один. В итоговом видеопотоке, имеющем скорость 30 к/с, изображение сбалансировано по яркости и может иметь динамический диапазон 120 дБ.

Механически отключаемый ИК-фильтр обеспечивает в новой камере переход в чёрно-белый режим при освещенности ниже 0,05 лк. В темноте используется ИК-подсветка дальностью 50 метров, состоящая из восьми встроенных светодиодов.

Корректная работа новой IP-камеры обеспечивается в диапазоне температур от -40 до +50°С. Металлический кожух с защитой от пыли и влаги по IP66 оснащен обогревателем и вентилятором, включение которых контролируется специальным процессором.

В новой IP-камере имеется детектор движения на восемь настраиваемых зон и обнаруживается внешнее воздействие на неё — сдвиг и расфокусировка. Функция Video Boost позволяет задавать параметры видеопотока, например битрейт и фреймрейт, для нормального состояния и для состояния тревоги. Это даёт экономию дискового пространства.

Количество показов: 131
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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