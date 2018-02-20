Новая 5-мегапиксельная вандалостойкая IP-камера Alteron KIV79

Новую вандалостойкую купольную IP-камеру Alteron KIV79 представила компания «Смартек Секьюрити». Она обеспечивает разрешение 5 мегапикселей и предназначена для улицы. Компания «Смартек Секьюрити» является правообладателем и дистрибьютором торговой марки Alteron by Smartec.

Новая камера видеонаблюдения построена на КМОП-матрице SONY Starvis IMX326 размером 1/2,9 дюйма, с числом пикселей 2592x1944. При таком разрешении она формирует изображение с частотой 15 к/с, а при разрешении 4 мегапикселя и ниже — 30 к/с. Изображение сжимается по алгоритму H.264 или H.265 и передаётся в двух потоках. Битрейт основного потока — от 256 до 8000 кбит/с, второго — от 128 до 4000 кбит/с.

Новинка оснащена моторизованным варифокальным мегапиксельным объективом, фокусное расстояние которого меняется от 2,8 до 12 мм. При очень контрастном освещении снимаемой сцены для получения проработанного изображения можно использовать функцию расширения динамического диапазона (WDR), которая реализована в телекамере на программном уровне. Шумоподавление выполняется по технологии 3D-DNR.

Чувствительность новой камеры видеонаблюдения в дневном режиме — 0,1 лк / F1.2. При отсутствии освещения в камере активируется ИК-подсветка дальностью 40 метров, состоящая из 40 светодиодов. Новинка оснащена аудиовходом и аудиовыходом, входом и выходом для трансляции сигнала тревоги, слотом для карт памяти формата microSD максимальной ёмкостью 128 Гбайт. Питание поступает на камеру от источника постоянного тока 12 В или по технологии PoE.

Камера видеонаблюдения Alteron KIV79 имеет небольшие размеры — диаметр 147 мм и высоту 117 мм. Её вес составляет 1025 г. Камера заключена в металлический корпус, который обеспечит её надёжную защиту от проявлений вандализма. Диапазон рабочих температур телекамеры KIV79 находится в пределах от -40 до +45°C, поэтому она может эксплуатироваться в самых разных климатических уcловиях. Поддержка спецификаций ONVIF позволяет использовать камеру в системах видеонаблюдения от различных производителей.

Количество показов: 143



Компания: Смартек Секьюрити / Alteron

