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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новая 3-мегапиксельная IP-камера Alteron KID68


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06.12.2017

Компания «Смартек Секьюрити» пополнила линейку оборудования торговой марки Alteron новой уличной IP-камерой Alteron KID68. Она обеспечивает разрешение 2048х1536 (3 мегапикселя) при частоте 30 к/с. Компания «Смартек Секьюрити» является правообладателем и дистрибьютором торговой марки Alteron by Smartec.

Новая IP-камера построена на КМОП-матрице SONY IMX123 Starlight размером 1/2,8 дюйма. Эта матрица функционирует по технологии Starvis и потому хорошо приспособлена к работе при низкой освещённости. Новинка оснащена моторизованным варифокальным объективом с фокусным расстоянием, меняющимся от 3,3 до 12 мм. Изображение сжимается в ней кодеком H.265 либо H.264, что позволяет экономно использовать полосу пропускания сети и место на диске. Основной поток, передаваемый камерой, имеет битрейт от 256 кбит/с до 8 Мбит/с, дополнительный — от 128 кбит/с до 4 Мбит/с.

Чувствительность камеры в дневном режиме составляет 0,1 лк / F1.2. С наступлением темноты на объекте активируется работа ИК-подсветки дальностью 30 метров, состоящей из 28 светодиодов.

Получение качественного изображения в условиях сложного, контрастного освещения достигается с помощью имеющейся у камеры аппаратной функции «Широкий динамический диапазон» (WDR). Она позволяет увеличить динамический диапазон камеры до 120 дБ. Подавление шумов выполняется по технологии 3D-DNR.

Для ведения резервной записи в IP-камере можно установить карту памяти microSD ёмкостью до 128 Гбайт. Наличие у новинки аудиовхода и аудиовыхода позволяет поддерживать двухстороннюю связь оператора с местом её расположения. Камера имеет также один тревожный вход и один тревожный выход.

Корпус камеры изготовлен из пластика. Она имеет диапазон рабочих температур от -20 до +45°C и может применяться как на улице, так и в помещении. Питание подаётся на камеру от источника постоянного тока 12 В или по технологии PoE, в соответствии со стандартом IEEE802.3af. Использовать новинку в системах видеонаблюдения разных производителей поможет реализованная в ней поддержка спецификаций ONVIF.

Количество показов: 214
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Alteron

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