Система защиты периметра WAGNER PSM отмечена наградами на выставке «Интерполитех-2017»

Компания «Агрегатор» приняла участие в XXI Международной выставке «Интерполитех», которая прошла на ВДНХ с 17 по 20 октября 2017 года.

В работе выставки «Интерполитех» компания «Агрегатор» принимает участие с 2009 года, регулярно собирая почетные награды за свои продукты. Не стал исключением и нынешний форум, на котором была анонсирована новинка — система охраны периметра WAGNER PSM, отмеченная по итогам мероприятия медалью «Гарантия качества и безопасности» в номинации «Вибрационные средства защиты на основе адресных точечных вибрационных датчиков».

Вибрационная система обнаружения (ВСО) WAGNER PSM представляет собой интеллектуальную разновидность периметральных охранных сигнализаций, предназначенную для защиты периметра объектов самого разного уровня сложности. Обладая почти 100-процентным (не менее 95%) показателем обнаружения вторжений, она отличается крайне высокой помехоустойчивостью за счет уникальных алгоритмов обработки сигналов и поддержки гибких режимов настройки разных участков периметра. Более того, подобную функциональность WAGNER PSM демонстрирует на ландшафтах любого типа и вне зависимости от разновидности защитных конструкций.

В отличие от массы других систем охраны периметра, где защитным барьером по сути служит дорогостоящий кабель, в WAGNER PSM ставка сделана на вибрационные извещатели, оснащенные акселерометром и подключаемые к центральному контроллеру. Комплект из 256 датчиков и одного контроллера способен обеспечить защиту ограждения длиной до 3 км. При этом поддерживаются различные варианты монтажа — «Шина», «Звезда», «Ветвление» и др., в т.ч. закольцовывание линии связи фланга.

Один комплект ВСО WAGNER PSM позволяет осуществлять блокировку периметров сразу нескольких объектов на разных типах заграждения — жестких сварных, каркасных, решетчатых конструкциях, профлисте и т. д. Помимо подключения штатного оборудования на объекте имеется возможность интеграции с внешними системами — видеонаблюдения, СОТ, ОПС и СКУД. В целом, комплекс WAGNER PSM гарантирует точечное определение места нарушения (разрушения или преодоления основного полотна ограждения) с точностью до датчика или одной секции ограждения (3 м) с возможностью отслеживания маршрута движения нарушителя.

Для своих партнеров, которые заинтересованы в продаже и установке системы охраны периметра WAGNER PSM, компания «Агрегатор», как всегда, предлагает продуманную взаимовыгодную программу сотрудничества. В ней предусмотрены хорошие скидки, качественная техническая поддержка и невероятно быстрые сроки поставки оборудования.

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Компания: Интерполитех

