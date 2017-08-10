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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новый 16-канальный мультиформатный видеорегистратор Smartec STR-HD1617


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10.08.2017

Компания «Смартек Секьюрити» объявила о начале продаж нового мультиформатного видеорегистратора Smartec STR-HD1617. Он поддерживает все известные форматы — EX-SDI, HD-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI, 960H и IP.

Видеорегистратор позволяет объединить на одном устройстве камеры разных форматов, для подключения которых обычно используются видеорегистраторы различных моделей. Например, возможно одновременное подключение камер аналоговых форматов стандартного разрешения — D1, 960H — и высокого — AHD, HD-TVI, HD-CVI. Это может быть полезно при поэтапной модернизации объектов, на которых установлены старые аналоговые камеры.

Кроме того, к видеорегистратору можно подключать камеры цифровых форматов высокого разрешения — HD-SDI и EX-SDI. От аналоговых форматов высокого разрешения они отличаются, в первую очередь, отсутствием зависимости качества сигнала от длины кабеля. Помимо этого, к устройству STR-HD1617 можно подключать IP-камеры.

Подключённые к видеорегистратору камеры разных форматов распределяются в произвольном соотношении по 16 каналам. Разрешение изображения — до 1920х1080, суммарная скорость — 400 к/с. Для IP-камер поддерживается разрешение до 5 Мп и максимальный битрейт 6 Мбит/с на канал.

В видеорегистратор STR-HD1617 можно установить пять жёстких дисков. Дальнейшее расширение архива возможно посредством подключения внешних дисковых массивов через порт eSATA. Видеорегистраторы могут работать в режиме зеркальной записи, дублируя информацию на выделенные диски параллельно с текущей записью.

Поддержка протокола UTC в новом видеорегистраторе позволяет управлять HD-TVI-камерами по коаксиальному кабелю. Через интерфейс RS-485 выполняется дистанционное управление поворотными телекамерами. Вызов предустановок PTZ-камер может производиться при активации тревожных входов.

На подключаемые USB-устройства можно копировать из архива видеофрагменты в формате AVI или в оригинальном формате видеорегистратора. При этом возможен экспорт мультиэкранного изображения и создание файла-плеера.

В комплект поставки видеорегистратор входит полнофункциональное ПО DVR Manager, которое обеспечивает удалённый мониторинг. Для доступа к устройству с удалённых рабочих мест, на которых не установлено ПО DVR Manager, можно использовать веб-клиент.

Количество показов: 54
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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