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Внешний блок грозозащиты для коммутаторов TFortis PSW выпустила компания Fort Telecom


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08.08.2017

Внешний блок TFortis SG увеличивает уровень грозозащиты в коммутаторах TFortis PSW с 2 до 4 кВ.

Блок SG выполнен в таком же корпусе, как и коммутаторы TFortis PSW. Степень защиты IP66 позволяет устанавливать его на улице без использования дополнительных оболочек.

Блок имеет пять модулей для защиты портов Ethernet (ESG) и один модуль — для защиты по питанию 220В (PSG), которые обеспечивают защиту коммутатора сразу по всем портам.

Модули Ethernet (ESG) работают с PoE и PoE+ (до 60Вт), что особенно важно для подключения PTZ видеокамер. Кроме того, они поддерживают гигабитные скорости, обеспечивая защиту не только портов для видеокамер, но и гигабитного UpLink, который используется для подключения к другим коммутаторам или видеосерверу.

Модуль защиты по питанию 220 В (PSG) позволяет усилить устойчивость к помехам большой энергии, которые могут наводиться на протяженные кабели электропитания.

Еще одним преимуществом решения является возможность осуществления визуального контроля целостности модулей, который рекомендуется проводить в конце грозового сезона. Для этого достаточно открыть крышку блока и провести визуальный осмотр.

«Компания FortTelecomпостоянно совершенствует свои продукты, делая их более функциональными. Сначала мы модернизировали встроенную грозозащиту в коммутаторах TFortisPSW, а теперь разработали внешний блок грозозащиты SG, который рекомендуем для особо ответственных объектов», — комментирует главный инженер проекта Алексей Шалагинов.

Блок TFortis SG появится в продаже в августе 2017 года.

Компания Fort Telecom («Форт-Телеком»/FT) — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания Fort Telecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

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Компания:  Fort Telecom

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