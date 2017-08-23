У коммутаторов TFortis PSW со встроенным ИБП появился резервированный выход питания 24 В

Fort Telecom продолжает совершенствовать коммутаторы TFortis. По запросам интеграторов разработан и запущен в серийное производство модуль PWR-24. Он позволяет подключить к коммутаторам TFortis PSW-1G4F-UPS, PSW-2G4F-UPS и PSW-2G2F+UPS дополнительное оборудование, обеспечив его бесперебойное питание.

При установке опционального модуля PWR-24 у коммутаторов с ИБП появляется дополнительный выход 24В, к которому можно подключить клиентское оборудование: Wi-Fi точки доступа, контроллеры систем охраны периметра и другие устройства с питанием 24 В.

Благодаря встроенному источнику бесперебойного питания (ИБП), который осуществляет резервное питание как самих коммутаторов, так и IP-камер, запитанных от него по PoE, оборудование продолжает работу в случае перекоса фаз, потери нуля (подача 380В) или пропадания 220В. А установка модуля PWR-24 обеспечивает резервное питание дополнительного оборудования, подключённого к коммутаторам.

Напряжение — 24 В постоянного тока

Мощность — 6 Вт

Защита от перегрузки по току

Защита от короткого замыкания

Защита от грозовых помех

Гальваническая развязка

Два типа разъемов: двухпроводный и под витую пару

Технические характеристики:

Модуль PWR-24 не входит в базовую конфигурацию коммутаторов TFortis PSW-1G4F-UPS, PSW-2G4F-UPS и PSW-2G2F+UPS и предназначен для самостоятельной установки.

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Компания: Fort Telecom

