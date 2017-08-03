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Вандалостойкая 4-мегапиксельная IP-камера для улицы Smartec STC-IPM3408A Estima


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03.08.2017

Новую уличную IP-камеру Smartec STC-IPM3408A Estima представила компания «Смартек Секьюрити». Новинка имеет малогабаритный вандалостойкий корпус и хорошо подходит для монтажа в тех местах, где желательно устанавливать небольшую камеру.

В основе новой камеры лежит современная КМОП-матрица Omnivision OV4689 размером 1/3 дюйма, которая формирует 4-мегапиксельное изображение. При максимальном разрешении скорость кадров достигает 20 к/с, а при разрешении 2304х1296 — 30 к/с.

Изображение сжимается в камере кодеком H.265, H.264 или M-JPEG и транслируется в трёх потоках с битрейтом до 16 Мбит/с. Имеется возможность выбирать алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать параметры каждого видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Поддержка трёх кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

Фиксированный объектив, которым оснащена камера, имеет фокусное расстояние 3,6 мм / F1.4. При отсутствии освещения в камере активируются четыре встроенных матричных ИК-светодиода, которые обеспечивают ИК-подсветку на 20 метров. Функция «день/ночь» работает на основе механического ИК-фильтра.

При включении функции «Широкий динамический диапазон» (WDR) новая камера формирует кадры с удвоенной скоростью. При этом два соседних кадра соединяются и образуют единый кадр, имеющий динамический диапазон до 120 дБ. Шумоподавление выполняется в камере по технологиям 2D-DNR и 3D-DNR.

Корректная работа модели STC-IPM3408A Estima обеспечивается при температуре от -30 до +60°С. Вандалостойкий корпус камеры имеет защиту от пыли и влаги по высокому классу IP67 и от удара — по IK9. Питание может подаваться на неё по технологии РоЕ.

В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на камеру, например сдвига. Камера оснащена встроенным микрофоном, а в качестве одного из способов реакции на срабатывание тревоги она может отправлять уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может значительно упростить пусконаладку новинки и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределённой сети.

Количество показов: 126
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Smartec

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