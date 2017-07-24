Готовое решение для интеграции коммутаторов TFortis PSW с системой охраны

Компания Fort Telecom представляет новый продукт — блок интеграции TFortis TELEPORT-1, который позволяет контролировать несанкционированный доступ к уличным коммутаторам TFortis PSW.

Ранее мониторинг несанкционированного доступа к оборудованию TFortis осуществлялся программным способом — с помощью протокола SNMP и установки специального программного обеспечения.

Блок интеграции TFortis TELEPORT-1 упрощает задачу централизованного мониторинга — устройство подключается в единую с уличными коммутаторами PSW локальную сеть и напрямую транслирует тревожные сигналы от них в охранную систему, например, «Орион» (Bolid).

TELEPORT-1 имеет девять релейных выходов, которые дают возможность контролировать несанкционированный доступ к девяти коммутаторам TFortis PSW.

Помимо контроля несанкционированного доступа TELEPORT-1 позволяет отследить пропадание питания 220 В и переход на резервное питание коммутаторов TFortis PSW, а также зависание камер.

Продажи нового оборудования начались в июле 2017 года.

Компания Fort Telecom («Форт-Телеком»/FT) — разработчик и поставщик оборудования для построения сетей IP-видеонаблюдения под торговой маркой TFortis. Среди других направлений работы компании: разработка проектных решений в области телекоммуникаций, комплексных решений ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта и оборудования для проекта ЭРА-ГЛОНАСС. Компания Fort Telecom управляет обширной дилерской сетью на территории России и стран СНГ, представлена на рынке с 2007 года. Головной офис располагается в Перми.

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