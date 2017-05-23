Уличная AHD-камера видеонаблюдения начального уровня Alteron KAB03 Eco

Компания «Смартек Секьюрити» представила новую AHD-камеру начального уровня Alteron KAB03 Eco. Она имеет цилиндрическое исполнение и предназначена для использования на улице. Компания «Смартек Секьюрити» — правообладатель и дистрибьютор торговой марки Alteron by Smartec.

Камеры видеонаблюдения Alteron семейства Eco работают в формате AHD (Analog High Definition). Это наиболее востребованные рынком особо бюджетные, но качественные камеры с разрешением 1080p или 720p и скоростью 25 к/с. Они оснащены ИК-подсветкой. В семействе Eco представлены модели как с фиксированным, так и с варифокальным объективом.

Аналоговый формат высокой чёткости AHD обеспечивает передачу 2-мегапиксельного изображения на расстояние до 500 метров. При этом оно не подвергается задержкам и не сжимается, что важно в случае использования видеоаналитики на сервере. Качество кабеля, который служит для передачи видеосигнала формата AHD, может не быть слишком высоким. Это позволяет при переходе от традиционной аналоговой техники на формат AHD не менять имеющуюся на объекте кабельную инфраструктуру.

Камера Alteron KAB03 Eco построена на КМОП-матрице размером 1/2,7 дюйма с прогрессивной развёрткой и имеет мегапиксельный фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм. Она обеспечивает разрешение Full HD (1080p) при частоте кадров 25 к/с. Встроенная в камеру ИК-подсветка состоит из 24 светодиодов и имеет дальность 20 метров. Её наличие позволяет использовать камеру в полной темноте. Подстройку новинки под изменения освещённости обеспечивает функция «день/ночь» с автоматическим переключением между цветным и чёрно-белым режимами.

Работать камер Alteron KAB03 Eco может в диапазоне температур от -30 до +50°C. Защита новинки от пыли и влаги соответствует классу IP66. Камера имеет металлический корпус. Она питается от источника постоянного тока 12 В и потребляет 0,5 А.

Приобрести AHD-камеру Alteron KAB03 Eco, как и другую продукцию торговой марки Alteron by Smartec, можно у партнёров компании «Смартек Секьюрити».

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Компания: Смартек Секьюрити / Alteron

