IP-камеры Axis поднимает уровень безопасности воздушной канатной дороги на новые высоты

Всемирно известная Столовая гора — один из символов столицы ЮАР — теперь находится под пристальным наблюдением IP-камер Axis. В результате проведенной модернизации системы видеонаблюдения воздушной канатной дороги, ведущей на вершину Столовой горы, значительно возрос уровень безопасности туристов, приезжающих сюда со всех уголков мира, чтобы взглянуть на это чудо природы.

Заказчик: Воздушная канатная дорога Столовой горы.

Местоположение объекта: Кейптаун, ЮАР.

Вертикальный рынок: Отели, рестораны, туризм.

Приложение: Охрана и безопасность.

Технологический партнёр/ инсталлятор: Diversified Security Engineering, Meycom, Milestone.

Постановка задачи

Столовая гора в Южно-Африканской Республике считается одним из семи новых чудес света. Ее 3-километровое плато и головокружительные обрывы привлекают туристов со всего мира. Воздушная канатная дорога Столовой горы функционирует с 1920 года. Охрана и безопасность посетителей этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО имеет огромное значение.

Решение

Воздушная канатная дорога Столовой горы уже имела аналоговую систему видеонаблюдения, которая давно устарела и не могла эффективно обеспечивать безопасность и управление на столь важном туристическом объекте. Смету на модернизацию этой системы видеонаблюдения было поручено подготовить ветерану индустрии безопасности Найджелу Ферсфельду из компании Diversified Security Engineering. После проведения тендера с высочайшими требованиями контракт на установку более эффективной системы видеонаблюдения получила компания Meycom, специализирующаяся в области охраны и пожарной безопасности. Широкий ассортимент продукции, отличные технические характеристики и прекрасная техническая поддержка компании Axis стали решающим аргументом в пользу IP-камер для этого объекта.

Результат проекта

В настоящее время новая система видеонаблюдения используется значительно более широко, чем предполагалась. Изначально предполагалось, что видеозаписи будут просматриваться только в случае воровства или какого-нибудь экстраординарного другого происшествия. Уже после установки системы видеонаблюдения управляющая компания решила нанять персонал для постоянного слежения за камерами, чтобы предотвращать воровство и другие нежелательные происшествия. Видео также используется и для более эффективного управления работой воздушной канатной дорогой Столовой горы, например для управления пассажиропотоком и оптимизации времени ожидания в очереди.

Безопасность популярной достопримечательности

В стране, которая вообще славится красотами своей природы, Столовая гора считается одной из самых узнаваемых и популярных среди туристов достопримечательностей. Эта гора с плоской вершиной в форме плато, чей возраст насчитывает 260 миллионов лет, стала одним из символов ЮАР и фигурирует во многих легендах и мифах с призраками, волшебными флейтами и похожими на гномов духами, которые проявляют склонность вести себя как полтергейсты.

Кроме того, эта гора играет центральную роль для самого Кейптауна, так как благодаря ей он считается прекрасным образцом города по фэншую. В соответствии с древней китайской философией Фэншуй расположение Кейптауна в форме кресла создает гармоничный энергетический фон: спинка кресла — это Столовая гора, а два подлокотника образованы горами Львиная голова и Пик дьявола.

Уже на протяжении более 85 лет воздушная канатная дорога Столовой горы помогает туристам со всего света получать непередаваемые впечатления от красот местных видов. За это время более 24 миллионов людей воспользовались воздушной канатной дорогой, чтобы добраться до вершины этой живописной горы.

«С учетом большого потока посетителей качество обслуживания этого объекта должно быть на исключительно высоком уровне. Это включает в себя управление самой воздушной канатной дорогой, парковками, очередями, территориями, торговлей, в том числе уличной, — объясняет Эндрю Бритон, руководивший проектом модернизации системы видеонаблюдения. — Наше решение должно учитывать всю эту деятельность и работать надежно с высокой степенью интеграции».

Работа в различных погодных условиях

«Нам пришлось столкнуться с серьезной проблемой, так как климат, в тех местах, где мы устанавливали камеры, заметно отличается», — рассказывает Рошен Кэджай, технический директор проекта.

«Погодные условия на верхней станции воздушной канатной дороги совершенно иные, чем на нижней станции. На верхней станции, которая находится на большой высоте, преобладает горный климат, но при этом ему сопутствует коррозия, вызванная соленым морским воздухом. Поэтому для верхней станции воздушной канатной дороги мы выбрали защищенные IP-камеры, предназначенные для наружной установки, и использовали их не только снаружи, но и внутри помещений», — добавляет Рошен Кэджай.

AXIS P3364-VE — это фиксированная купольная IP-камера в уличном исполнении, которая обладает высоким разрешением HDTV. Благодаря своему всепогодному антивандальному корпусу она прекрасно адаптирована для работы в сложных условиях эксплуатации. Ее рабочий диапазон составляет от -40° до +55°C.

«Верхняя станция находится на высоте 1 067 метров над уровнем моря, а погода в Кейптауне славится своей переменчивостью. По этой причине было необходимо использовать в этой системе видеонаблюдения только самое надежное оборудование, которое смогло бы эффективно работать даже в экстремальных условиях», — комментирует Эндрю Бритон.

Победа над тьмой

Консультантам проекта пришлось столкнуться еще с одним испытанием: техническому персоналу воздушной канатной дороги Столовой горы требовалось постоянно видеть панель управления, которая расположена внутри закрытой шахты на верхней станции.

«Инфракрасная подсветка AXIS T90C предназначена для установки на фиксированные купольные IP-камеры серии AXIS P33. Благодаря ей эти IP-камеры могут получать качественное изображение даже в полной темноте, — объясняет Рошен Кэджай. — Теперь персонал воздушной канатной дороги может даже при таком слабом освещении наблюдать за контрольной панелью и вести мониторинг различных индикаторов, не покидая нижней станции.

Поворотные IP-камеры были расставлены в стратегически важных точках и помогают в обеспечении безопасности и управлении пассажиропотоком, тогда как компактные IP-камеры с разрешением HDTV интегрированы с кассовым программным обеспечением и дополняют данные о продажах изображением»

«Новая система видеонаблюдения повысила качество обслуживания посетителей нашей достопримечательности. И что лучше всего, ее установка прошла без какой-либо остановки наше повседневной деятельности», — говорит Майк Уильямс, директор по эксплуатации на воздушной канатной дороге Столовой горы.

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Компания: Axis Communications

