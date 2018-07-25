Стартап по видеоаналитике AnyVision получил $28 млн от компании Bosch

Стартап AnyVision, работающий в сфере видеоаналитики, получил инвестиции в размере $28 млн от компании Bosch.

В июне компания Bosch приобрела 9% компании AnyVision. Цена этой сделки не разглашалась. Одновременно было объявлено, что компании заключили соглашение о партнёрство в области продаж и технологий. Руководители подразделения Bosch Building Technologies говорили в связи с этой покупкой о том большом значении, которое придаётся в нём видеоаналитике.

Штаб-квартира компании AnyVision находится в Тель-Авиве. Сфера её деятельности — программное обеспечение для распознавания людей и других объектов в системах видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта. Соглашение о партнёрстве в продажах предусматривает, что в будущем вместе с системами видеонаблюдения Bosch будет в качестве опции предлагаться ПО AnyVision.

Решения, которые разрабатывает AnyVision, построены по принципу plug-and-play и могут применяться как в новых, так и в ранее существовавших системах видеонаблюдения. Распознавание объектов продукты компании способны выполнять при наличии в кадре предметов, создающих помехи, под разными углами и при плохом освещении. Помимо этого, выполняются поиск и идентификация заданных объектов или людей в большой толпе. ПО от AnyVision работает на обычных камерах видеонаблюдения.

«Не только точность, но и скорость обработки важна в таких системах, — отмечает Эйлон Этштейн, CEO компании AnyVision. — Наше ПО может обрабатывать одновременно 20 потоков от разных камер высокого разрешения».

Флагманский продукт компании носит название Better Tomorrow («Лучшее завтра»). Недавно компания выпустила систему под названием FaceKey, которая облегчает верификацию личности с помощью распознавания лиц. Её пользователь может применить свой смартфон для проверки лица при двухфакторной аутентификации в банковской системе.

В последние месяцы на работу в компанию AnyVision пришло немало специалистов из целого ряда ведущих мировых производителей систем видеонаблюдения — Avigilon, Genetec, Honeywell и других.

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Компания: Bosch

