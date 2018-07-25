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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Стартап по видеоаналитике AnyVision получил $28 млн от компании Bosch


25.07.2018

Стартап AnyVision, работающий в сфере видеоаналитики, получил инвестиции в размере $28 млн от компании Bosch.

В июне компания Bosch приобрела 9% компании AnyVision. Цена этой сделки не разглашалась. Одновременно было объявлено, что компании заключили соглашение о партнёрство в области продаж и технологий. Руководители подразделения Bosch Building Technologies говорили в связи с этой покупкой о том большом значении, которое придаётся в нём видеоаналитике.

Штаб-квартира компании AnyVision находится в Тель-Авиве. Сфера её деятельности — программное обеспечение для распознавания людей и других объектов в системах видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта. Соглашение о партнёрстве в продажах предусматривает, что в будущем вместе с системами видеонаблюдения Bosch будет в качестве опции предлагаться ПО AnyVision.

Решения, которые разрабатывает AnyVision, построены по принципу plug-and-play и могут применяться как в новых, так и в ранее существовавших системах видеонаблюдения. Распознавание объектов продукты компании способны выполнять при наличии в кадре предметов, создающих помехи, под разными углами и при плохом освещении. Помимо этого, выполняются поиск и идентификация заданных объектов или людей в большой толпе. ПО от AnyVision работает на обычных камерах видеонаблюдения.

«Не только точность, но и скорость обработки важна в таких системах, — отмечает Эйлон Этштейн, CEO компании AnyVision. — Наше ПО может обрабатывать одновременно 20 потоков от разных камер высокого разрешения».

Флагманский продукт компании носит название Better Tomorrow («Лучшее завтра»). Недавно компания выпустила систему под названием FaceKey, которая облегчает верификацию личности с помощью распознавания лиц. Её пользователь может применить свой смартфон для проверки лица при двухфакторной аутентификации в банковской системе.

В последние месяцы на работу в компанию AnyVision пришло немало специалистов из целого ряда ведущих мировых производителей систем видеонаблюдения — Avigilon, Genetec, Honeywell и других.

Количество показов: 60
Компания:  Bosch

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H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

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