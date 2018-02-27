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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Подразделение компании Bosch по безопасности переименовано


27.02.2018

Подразделение Bosch Security Systems будет переименовано в Bosch Building Technologies. При этом три его части, которые отвечают в компании Bosch за видеосистемы, охранную сигнализацию и контроль доступа, будут слиты в общую бизнес-единицу, работающую с интегрированными решениями. Данные изменения вступят в действие 1 марта. Переименование не затронет названий юридических единиц, входящих в подразделение.

Руководство компании поясняет, что она уже ведёт единый бизнес в сфере интегрированных систем. В мире растёт спрос на интегрированные решения для вертикальных рынков, и новая структура будет лучше соответствовать этой тенденции. Кроме того, изначально три части подразделения по безопасности, занятые видеонаблюдением, охранной сигнализацией и контролем доступа, имели отдельные финансирование, отчётность и планирование. Смысл объединения — в том, чтобы оптимизировать эти процессы.

Подразделение, с которым производится переименование, состоит из двух направлений. Одно из них отвечает за глобальный бизнес по производству и продаже продуктов компании, другое — за услуги по системной интеграции в восьми странах: США, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Индии и Сингапуре.

Продуктовый бизнес компании будет работать под названием Bosch Security and Safety Systems. Он по-прежнему останется глобальным поставщиком систем видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, оповещения и контроля доступа, а также управляющего ПО. Всё это будет и далее поставляться под брендом Bosch. Портфолио данного бизнеса будет включать в себя также профессиональные аудио- и конференц-системы. Вся эта продукция будет поставляться эксклюзивно системным интеграторам или через оптовых дистрибьюторов.

Потребители направления, отвечающего за услуги, — коммерческие здания. В зависимости от региона, в портфель услуг по системной интеграции могут входить безопасность зданий, энергетика, автоматизация.

Кроме того, компания намерена активно участвовать в процессе трансформации отрасли, связанном с приходом Интернета вещей.

Количество показов: 87
Компания:  Bosch

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