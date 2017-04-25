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Газета "Security News" / События отрасли безопасности / События отрасли безопасности / Семинары

Новинки оборудования для систем видеонаблюдения Alteron by Smartec 2017


25.04.2017

Компания «Смартек Секьюрити», один из лидеров российского рынка систем видеонаблюдения и контроля доступа, приглашает вас принять участие в вебинаре «Новинки оборудования для систем видеонаблюдения Alteron 2017».

Начало: 25.04.2017 12:00 (московское время)
Длительность вебинара: 1,5 часа

Регистрация на вебинар будет доступна до 13:00 (доступ свободный)

Ведущий вебинара: Алексей Виталисов,
Заместитель генерального директора ООО "Смартек Секьюрити".

Программа вебинара:

IP-камеры:

  • Бюджетные IP камеры семейства Juno.
  • Полнофункциональные IP-камеры. Модели с поддержкой разрешения до 5Мп.

AHD и мультиформатные камеры:

  • Бюджетные AHD-камеры семейства Eco.
  • Полнофункциональные AHD и мультиформатные AHD/HD-TVI/HD-CVI/960H камеры.

Сетевые видеорегистраторы (NVR):

  • Экономичные решения – сетевые видеорегистраторы с поддержкой H.264.
  • NVR с поддержкой H.265/H.264 и разрешения 4K.

Гибридные видеорегистраторы (DVR):

  • Гибридные видеорегистраторы Alteron с поддержкой HD-TVI/AHD/960H/IP

Вебинары направлены на повышение уровня квалификации сотрудников проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. Докладчик готов ответить на дополнительные вопросы. Все участники будут обеспечены необходимыми информационными материалами.

Количество показов: 67
 
Компания:  Смартек Секьюрити / Alteron

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Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.


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