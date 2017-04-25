Новинки оборудования для систем видеонаблюдения Alteron by Smartec 2017

Компания «Смартек Секьюрити», один из лидеров российского рынка систем видеонаблюдения и контроля доступа, приглашает вас принять участие в вебинаре «Новинки оборудования для систем видеонаблюдения Alteron 2017».

Начало: 25.04.2017 12:00 (московское время)

Длительность вебинара: 1,5 часа

Регистрация на вебинар будет доступна до 13:00 (доступ свободный)

Ведущий вебинара: Алексей Виталисов,

Заместитель генерального директора ООО "Смартек Секьюрити".

Программа вебинара:

IP-камеры:

Бюджетные IP камеры семейства Juno.

Полнофункциональные IP-камеры. Модели с поддержкой разрешения до 5Мп.

AHD и мультиформатные камеры:

Бюджетные AHD-камеры семейства Eco.

Полнофункциональные AHD и мультиформатные AHD/HD-TVI/HD-CVI/960H камеры.

Сетевые видеорегистраторы (NVR):

Экономичные решения – сетевые видеорегистраторы с поддержкой H.264.

NVR с поддержкой H.265/H.264 и разрешения 4K.

Гибридные видеорегистраторы (DVR):

Гибридные видеорегистраторы Alteron с поддержкой HD-TVI/AHD/960H/IP

Вебинары направлены на повышение уровня квалификации сотрудников проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. Докладчик готов ответить на дополнительные вопросы. Все участники будут обеспечены необходимыми информационными материалами.

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Компания: Смартек Секьюрити / Alteron

