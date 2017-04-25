Новинки оборудования для систем видеонаблюдения Alteron by Smartec 2017

25.04.2017
Компания «Смартек Секьюрити», один из лидеров российского рынка систем видеонаблюдения и контроля доступа, приглашает вас принять участие в вебинаре «Новинки оборудования для систем видеонаблюдения Alteron 2017».
Начало: 25.04.2017 12:00 (московское время)
Длительность вебинара: 1,5 часа
Регистрация на вебинар будет доступна до 13:00 (доступ свободный)
Ведущий вебинара: Алексей Виталисов,
Заместитель генерального директора
ООО "Смартек Секьюрити".
Программа вебинара:
IP-камеры:
- Бюджетные IP камеры семейства Juno.
- Полнофункциональные IP-камеры. Модели с поддержкой разрешения до 5Мп.
AHD и мультиформатные камеры:
- Бюджетные AHD-камеры семейства Eco.
- Полнофункциональные AHD и мультиформатные AHD/HD-TVI/HD-CVI/960H камеры.
Сетевые видеорегистраторы (NVR):
- Экономичные решения – сетевые видеорегистраторы с поддержкой H.264.
- NVR с поддержкой H.265/H.264 и разрешения 4K.
Гибридные видеорегистраторы (DVR):
- Гибридные видеорегистраторы Alteron с поддержкой HD-TVI/AHD/960H/IP
Вебинары направлены на повышение уровня квалификации сотрудников проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. Докладчик готов ответить на дополнительные вопросы. Все участники будут обеспечены необходимыми информационными материалами.
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Компания:
Смартек Секьюрити / Alteron