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Сервер AXIS Audio Manager C7050: всестороннее управление и полное использование преимуществ сетевой аудиосистемы


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27.06.2018

Совершенствование сетевых аудиотехнологий и возможность шире использовать все преимущества звуковых устройств неизбежно приводят к появлению все более сложных аудиосистем. Компания Axis Communications анонсирует выпуск сервера AXIS Audio Manager C7050 для централизованного управления крупными и многофункциональными аудиосистемами. Он позволит организациям эффективно использовать аудиооборудование для обеспечения безопасности и оповещения, а также повысить качество обслуживания покупателей благодаря фоновой музыке.

Сервер AXIS Audio Manager C7050 представляет собой полный комплекс для управления аудиосистемами, в состав которого входит как оборудование, так и программное обеспечение. Он позволяет в одном интерфейсе управлять всеми сетевыми аудиоустройствами: сетевыми громкоговорителями, аудиомостами, микрофонами и рупорными громкоговорителями производства компании Axis Communications. AXIS Audio Manager отличается простотой установки и управления и идеально подходит для централизованной работы со звуковым контентом и составления расписаний для крупномасштабных и многофункциональных аудиосистем, например на объектах розничной торговли или в образовательных учреждениях.

Максимальная масштабируемость и гибкость. AXIS Audio Manager позволяет легко и эффективно управлять зонами в соответствии с требованиями на каждом конкретном объекте. Например, сеть магазинов может определить разные зоны для каждого региона, магазина и помещений. Таким образом, можно по мере необходимости транслировать музыку и передавать объявления — как в реальном времени, так и предварительно записанные — в одной зоне, в нескольких зонах или сразу во всех. Также можно составлять графики воспроизведения точно подобранных объявлений, рекламы и фоновой музыки в течение дня, недели и года, а в случае необходимости — передавать объявления в реальном времени. Управлять контентом можно как централизованно, из головного офиса, так и из локальных объектов и торговых точек.

Быстрая установка и удобство использования. AXIS Audio Manager не требует сложной настройки программного обеспечения, при этом все IP-аудиоустройства подключаются через сеть LAN/WAN автоматически. Клиенты могут управлять всей сетевой аудиосистемой с помощью компьютера, планшета или телефона, составляя расписание трансляции предварительно записанных аудиофайлов, регулируя громкость звука и отслеживая работу устройств: система круглосуточно предоставляет сведения о состоянии всех подключенных устройств, что позволяет оперативно выявлять неисправности.

«Хотя аудиосистемы применяются уже очень давно, прогресс в сетевых технологиях дарит нам небывалые возможности, — рассказывает Хокан Ханссон, глобальный менеджер по аудиопродукции компании Axis Communications. — В результате все больше организаций открывают для себя преимущества аудиосистем, повышая безопасность и улучшая качество обслуживания клиентов. С распространением любой технологии по всей организации важнейшей задачей становится эффективное и простое управление ею. AXIS Audio Manager обеспечивает прозрачное управление всеми аудиоустройствами нашего портфеля, становясь «мозгом» сетевой аудиоинфраструктуры».

AXIS Audio Manager предоставляет единую точку управления такими сетевыми аудиоустройствами Axis, как:

  • Сетевые громкоговорители AXIS: полноценные аудиосистемы высокого качества в одном устройстве, позволяющие передавать объявления (как в режиме реального времени, так и в записи) и фоновую музыку
  • Сетевой рупорный громкоговоритель AXIS: предназначен для установки вне помещений, обладает громким и чистым звуком и идеально дополняет системы охранного видеонаблюдения
  • Сетевой микрофонный пульт AXIS 2N SIP: многофункциональная сетевая микрофонная консоль с настраиваемыми кнопками, которая превращает сетевые громкоговорители в полноценную систему оповещения
  • Сетевой аудиомост AXIS: обеспечивает подключение и объединение аналоговой и сетевой аудиосистем для трансляции объявлений и музыки из любого источника.

Сервер AXIS Audio Manager C7050 появится в продаже в июле 2018 года в дистрибьюторской сети Axis.

Количество показов: 47
 
Компания:  Axis Communications

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