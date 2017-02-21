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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Отель сделал акцент на безопасность и первоклассный сервис


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21.02.2017

Передовые технологии и собственные разработки помогли компании Axis Communications убедить менеджмент большого китайского отеля в необходимости строить их систему безопасности с использованием сетевых телекамер Axis. Они передают прекрасное изображение с качеством HDTV в любое время суток и эффективны даже при низких уровнях освещенности.

Заказчик: Отель «Белый лебедь».
Местоположение объекта: Гуанчжоу, Китай.
Вертикальный рынок: Отели, рестораны, туризм.
Приложение: Охрана и безопасность.
Технологический партнёр/ инсталлятор: Shenzhen Basepoint Intelligence Co., Ltd.

Постановка задачи

«Белый лебедь» стал первым пятизвездочным отелем с совместным участием китайского и зарубежного капитала. Кроме того, это первый в Китае крупномасштабный современный отель, который независимо спроектирован, построен и управляется самими китайцами. Поскольку профиль деятельности отеля очень разнообразен, и он занимается организацией конференций, оказывает услуги кейтеринга, предоставляет гостевые комнаты и приемные, этот гостиничный комплекс использует современные интеллектуальные технологии и сервисы управления, чтобы обеспечить безопасность своим гостям и их имуществу, а также поднять качество менеджмента отеля на новый уровень.

Решение

Компания Axis предложила отелю «Белый лебедь» высококачественное решение в области безопасности, установив IP-камеры с разрешением HDTV в разных зонах, таких как коридоры каждого этажа, вестибюли, входы, выходы и парковка. На ключевых участках были установлены PTZ-камеры, а также камеры с поддержкой фирменной технологии Axis Lightfinder, когда требовалось вести наблюдение в условиях слабой освещенности (подземные этажи, гаражи). Вся система видеонаблюдения благодаря использованию технологии Axis Lightfinder выводит изображение прекрасным с качеством HDTV на видеостену как в дневное, так и в ночное время.

Результат проекта

IP-камеры AXIS P3354, установленные на различных участках территории отеля «Белый лебедь» способны передавать изображение с высоким качеством HDTV даже в условиях слабой освещенности за счет передовой технологии Lightfinder, разработанной компанией Axis Communications, что значительно повышает уровень безопасности отеля. PTZ-камеры AXIS P5534-E и AXIS P5414-E обеспечивают как общий обзор, так и детализированное увеличение участков, представляющих интерес, благодаря точным и высокоскоростным поворотным механизмам и мощному объективу-трансфокатору. Эти поворотные камеры установлены на основных входах и выходах и вестибюле, а также на въездах и выездах парковки. Функция автоматического переключения между дневным и ночным режимами позволяет камерам наблюдения эффективно использовать ИК-подсветку, чтобы получить качественное изображение при недостаточной освещенности или в ночное время.

«IP-камеры Axis могут передавать изображение с высоким качеством HD даже при очень низких уровнях освещенности, что эффективно улучшает работу нашей службы безопасности», — говорят сотрудники службы безопасности отеля «Белый лебедь».

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Компания:  Axis Communications

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