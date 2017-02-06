Муниципальный проект по установке камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности школьников

Муниципальные власти японского города Миноо совместно с полицией реализовали крупномасштабный проект по установке камер видеонаблюдения на городских улицах для обеспечения безопасности школьников. Теперь IP-камеры Axis пристально следят за юными жителями города на пути их в школу, а городской совет заручился широкой общественной поддержкой в реализации проектов, направленных на обеспечение безопасности и профилактику преступности.

Заказчик: Городской совет Миноо.

Местоположение объекта: город Миноо, префектура Осака, Япония.

Вертикальный рынок: Безопасный город.

Приложение: Охрана и безопасность, борьба с преступностью.

Технологический партнёр/ инсталлятор: Apro, Inc.

Постановка задачи

Японский город Миноо с населением 130 000 человек, расположенный в префектуре Осака, славится своими живописными достопримечательностями, такими как Национальный парк Мэйдзи Но-Мори Миноо со знаменитым водопадом. Город Миноо пользуется большой популярностью у японцев и многие хотели бы здесь жить. Он занимает первое место по префектуре и 26 место по Японии в рейтинге 2013 года лучших городов для проживания. В мае 2014 года шеф полиции Minoh обратился к мэру с предложением установить камеры видеонаблюдения на городских улицах. Полиция и городская администрация были серьезно озабочены тем, что по всей Японии недавно прокатилась волна похищений детей и вместе с тем в Миноо уже были замечены инциденты, которые можно было интерпретировать как неудавшиеся попытки киднеппинга. В итоге городской совет согласился на установку камер видеонаблюдения, которые должны были гарантировать безопасность учеников на пути в школу и из нее и предотвратить такие преступления против юных жителей города.

Решение

В течение двух месяцев, с февраля по март 2015 года, камеры видеонаблюдения были установлены вдоль 14 маршрутов учеников начальных и средних школ Миноо. В среднем на каждом маршруте было установлено по 50 камер видеонаблюдения, что в сумме составило 750 камер, установленных по всему городу. Это количество установленных камер (50 на маршрут) стало самым большим по стране, а город Миноо стал первым в префектуре Осака, установившим камеры наблюдения на маршрутах школьников. В этих камерах предусмотрена функция маскирования, которая позволяет закрыть маской нежелательные участки изображения, такие как окна или входы, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни. Видеозаписи, полученные от камер наблюдения, хранятся в течение примерно одной недели и могут быть при необходимости переданы полиции, если они потребуются для расследования.

Результат проекта

Установка камер наблюдения сразу же дала результат. В июне 2015 года благодаря этому удалось арестовать вора, который выхватывал сумки и скрывался на мопеде. Несколько камер запечатлели четкие изображения, на которых в деталях можно было разглядеть мопед, одежду подозреваемого и украденную сумку. Подозреваемого арестовали благодаря именно этим снимкам. Это стало первым случаем ареста на основании видеозаписей от камер, установленных городским советом. Кроме того, число сообщений о подозрительных случаях сократилось вдвое по сравнению с 2014 годом (с 30 до 17).

В результате череды похищений детей в Японии, а также предполагаемых попыток похищения в самом Миноо городской совет принял решение об установке камер видеонаблюдения на всех маршрутах учеников до муниципальных начальных и средних школ.

Городской совет решил расширить свою программу субсидий на камеры видеонаблюдения и включить в нее 2-летний проект, стартующий в 2015 года, по установке дополнительных камер в городе. Верхний порог субсидий на этот проект был установлен на уровне 200 000 йен, 90% этих средств должны быть компенсированы из городского бюджета. Сверх того, счета за электричество и стоимость ремонта компенсируются этой же субсидией.

Четкое цветное изображение при слабой освещенности

К выбору камер видеонаблюдения подошли очень тщательно. Продукция только четырех производителей удовлетворяла по всем 17 критериям, которые сформулировал городской совет Миноо. Окончательный выбор был сделан по результатам сравнения изображения от различных моделей камер.

В результате такого строго отсева была выбрана IP-камера AXIS P1354. В ней присутствует фирменная технология Axis Lightfinder, которая позволяет получать четкое цветное изображение даже в условиях слабой освещенности и используется на множестве объектов по всему миру. Экспертное жюри единодушно присудило этому продукту первое место на итоговом заседании. Этот продукт был представлен городскому совету Миноо компанией Apro, Inc., которая занимается IT-консалтингом.

«Многие пользователи при выборе камеры видеонаблюдения руководствуются только техническими спецификациями, такими как доступные функции, угол поля зрения и разрешение. Однако я настоятельно рекомендую вам подержать сначала эти камеры в руках и внимательно сравнить детализацию изображения, которое они передают. Кроме того, я полагаю, что широкая публикация четких кадров видеозаписи позволит в будущем предотвратить похожие преступления», — заявил господин Огино из городского совета Миноо. В настоящее время проекты по профилактике преступности с помощью современных высококачественных систем видеонаблюдения стремительно развиваются.

Монтаж на столбах

Помимо всего прочего, при установке камер видеонаблюдения в городе Миноо необходимо было решить разнообразные проблемы. В частности, выбор модели камеры осуществлялся в тесном сотрудничестве с полицией префектуры Осаки, муниципальной полиции Миноо и группой экспертов из местных жителей. В большинстве случаев камеры видеонаблюдения устанавливались на столбы. При этом выяснилось, что одна часть столбов находилась в собственности компании Kansai Electric, а другая — NTT (Japan Telecom). Некоторые из выбранных столбов оказались непригодны для установки камер видеонаблюдения.

В итоге пришлось проверить, в чьей собственности находится каждый из намеченных для установки столбов, и послать запросы собственникам, чтобы получить от них разрешение установку камер видеонаблюдения. Более того, также пришлось проверять принадлежность прилегающих к столбам территорий, поскольку они могли быть частью дороги города, дороги префектуры или находится в частной собственности. В последнем случае приходилось индивидуально связываться с каждым собственником, чтобы получить от него разрешение. Кроме того, во время монтажа камер наблюдения машины монтажников должны были парковаться рядом с местом установки, а сами монтажники работали на лестницах, приставленных к столбам, поэтому им нужно было сотрудничать с местной полицией.

Поддержка широкой общественности

Время от времени новости о проектах по профилактике преступности и обеспечению общественной безопасности публикуются на городском портале Миноо, чтобы дать информацию не только гражданам, но и всем сторонам, заинтересованным в применении систем видеонаблюдения. Городской совет Миноо прилагает все силы, чтобы донести через свои ресурсы и средства массовой информации до жителей города то, что камеры видеонаблюдения работают без нарушения неприкосновенности их частной жизни. В результате городской совет сумел заручиться поддержкой и пониманием местных жителей. На самом деле выяснилось, что лишь немногие из жителей города были всерьез озабочены возможностью вторжения в их частную жизнь со стороны камер видеонаблюдения. При этом абсолютное большинство жителей Миноо полностью одобряло установку камер на улицах города. Власти города рассчитывают на то, что доступность информации об этом проекте позволит внести еще больший вклад в предотвращение преступлений.

«Когда мы сравнили изображения, полученные разными камеры в темноте, мы сразу же увидели разницу в качестве. Нам нужно было выбрать камеру, которая сможет получить изображение с достаточной четкостью, чтобы его использовать для идентификации подозреваемых. Также мы в профилактических целях публикуем четкие кадры на веб-сайте города Миноо. Арест подозреваемого, который был осуществлен благодаря этим кадрам, также способствует профилактике преступлений. Я рассчитываю на то, что мы сможем еще больше сократить число преступлений, постоянно напоминая людям о существовании камер видеонаблюдения, установленных на улицах нашего города», — говорит господин Томотака Огино из отдела общественной безопасности департамента по общим вопросам городского совета Миноо.

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Компания: Axis Communications

