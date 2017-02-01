«ТехВидео» расширяет систему видеонаблюдения на заводе автозапчастей

Несмотря на сложные условия монтажа и предельно сжатые сроки, проект расширения системы видеонаблюдения на крупном предприятии выполнен вовремя, качественно и без какого-либо вмешательства в производственный процесс.

Объект: предприятие по выпуску автомобильных запчастей.

Местоположение объекта: Ленинградская область.

Вертикальный рынок: производство.

Приложение: контроль рабочих процессов, соблюдения дисциплины и требований охраны труда.

Постановка задачи

Крупный завод автомобильных запчастей в Ленинградской области проводил плановое расширение мощностей. В строящемся производственном цеху площадью 1,5 гектара предстояло установить камеры видеонаблюдения и подключить их к общей сети предприятия. На заводе используется централизованный видеомониторинг, в задачи которого входит контроль рабочих процессов и обеспечение сохранности материальных ценностей, а также обеспечение соблюдения трудовой дисциплины, правил охраны труда и производственной санитарии.

Главной особенностью данного проекта явилось требование сохранения непрерывности как основного производственного процесса на предприятии, так и процесса монтажа технологического оборудования во вновь построенном цеху. При этом значительную часть монтажных работ предстояло провести на высоте 11 метров, в том числе в пространстве над находящимся в эксплуатации конвейером и складскими запасами. Эту работу можно было доверить лишь опытному и ответственному интегратору, имеющему в штате высококвалифицированных монтажников и способному взять на себя ответственность за соблюдение жёстких сроков и других условий исполнения проекта.

Решение

Рассмотрев ряд коммерческих предложений, заказчик принял решение о передаче исполнения проекта компании «ТехВидео». Организация является дочерней структурой компании «Телеметрика», обслуживающей бизнес-клиентов обеих столиц, а также Ленинградской и Московской областей с 2008 года. В арсенале компании — обширный портфолио решений по интеграции систем безопасности и инженерной автоматики объектов самого различного масштаба. «ТехВидео» берёт на себя весь спектр интеграционных работ: от консультаций и разработки решений до монтажа и технического сопровождения внедрённых систем на протяжении их срока эксплуатации.

Исходя из планировки нового цеха и особенностей производственного процесса, для решения задачи обеспечения видеомониторинга было необходимо разместить в цеху одиннадцать вновь устанавливаемых сетевых камер. Изучив техническую документацию и тщательно обследовав объект, специалисты компании «ТехВидео» предложили заказчику использовать для расширения системы оптимальные по соотношению между ценой, качеством и функциональностью IP-камеры компании HikVision.

Поскольку новый цех расположен на значительном расстоянии от административного корпуса, для передачи данных было решено проложить оптоволоконную линию связи, реализация которой также была возложена на компанию «ТехВидео». Для обеспечения максимальной надёжности и сведения к минимуму времени инсталляции и настройки линейного оборудования системный интегратор предложил заказчику использовать в проекте линии передачи данных коммутаторы производства компании Cisco Systems — признанного мирового лидера в области телекоммуникационных технологий.



Сварка оптоволоконного кабеля в процессе строительства линии передачи данных

к центральному посту управления системой

Результат проекта

Несмотря на все описанные сложности и жёсткие сроки исполнения проекта, монтаж системы был завершён в чётком соответствии с утверждённым графиком работ. При этом удалось избежать каких-либо вмешательств в ход производственного процесса и работ по установке и наладке технологического оборудования в новом цеху. То, что инсталляция оборудования и прокладка кабелей проводились на большой высоте, потребовало применения электроподъёмника, использование которого в ограниченном пространстве существенно затруднено. Тем не менее, монтажники компании «ТехВидео» справились со своими задачами в срок, не пожертвовав при этом качеством выполнения работ.

Поскольку по условиям контракта системный интегратор взял на себя материальную ответственность перед заказчиком в случае нанесения ущерба сооружениям, оборудованию и складским запасам, монтажные операции пришлось проводить с особой тщательностью, в особенности работы по прокладке кабеля в месте расположения главного конвейера предприятия. Проект подтвердил высокий уровень мастерства монтажников, а также ориентированность всей команды «ТехВидео» на конечный результат.

Выгоды заказчика

В результате своевременного выполнения работ по оснащению нового производственного корпуса системой видеонаблюдения и прокладки оптоволоконного канала связи заказчик получил в своё распоряжение ценный инструмент обеспечения контроля технологических процессов, обеспечения соблюдения работниками трудовой дисциплины и правил техники безопасности. Видеопотоки с камер, установленных в новом производственном корпусе, начали поступать на пост управления общезаводской системой видеонаблюдения по высокоскоростному оптическому каналу передачи данных. При этом производственный конвейер предприятия ни на секунду не вышел из рабочего ритма.

Среди всего, что было выполнено на объекте специалистами «ТехВидео», был и ряд работ, не предусмотренных контрактом. В частности, силами инсталляторов был расшит ряд кросс-панелей, не имевших прямого отношения к проекту. Монтажники также осуществили перенос некоторых компонентов установленной на объекте СКУД: эта необходимость явилась следствием перепланировки помещений. Несмотря на сжатые сроки и предельную концентрацию усилий команды «ТехВидео», эти работы было решено не включать в общую смету, и для заказчика они стали бонусом.

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Компания: Cisco / Hikvision

