Разработчики софта доверили свою безопасность IP-камерам Axis

Индийская компания-разработчик ПО обзавелась системой видеонаблюдения на базе камер Axis, решив таким образом задачи защиты периметра, обеспечения быстрого реагирования на инциденты и повышения эффективности рабочих процессов.

Заказчик: софтверная компания Persistent Systems Ltd.

Местоположение объекта: Пуна, шт.Махараштра, Индия.

Вертикальный рынок: корпоративное видеонаблюдение.

Приложения: охрана и безопасность, предупреждение краж, контроль обстановки.

Технологические партнёры/инсталляторы: компании Unicom Infotel Pvt. и Milestone Systems.

Постановка задачи

Индийская софтверная компания Persistent Systems Ltd., поставляющая на мировой рынок оригинальные программные продукты, пришла к необходимости организации защищённого рабочего пространства для своих сотрудников, работающих в технопарке Хинджавади в городе Пуна. Территория, занимаемая компанией, по площади превышает 20 тысяч квадратных метров, а периметр объекта составляет 850 метров. Руководство компании приняло решение о внедрении на территории современной системы безопасности. Главная задача этой системы — обеспечить на объекте круглосуточное видеонаблюдение и непрерывный видеоконтроль обстановки в стратегически важных зонах, включая три входа, подъездные пути и периметр.

Заказчику потребовалось решение интеллектуальной системы видеонаблюдения, которая обеспечила бы эффективный мониторинг помещений и предоставила бы возможность своевременно реагировать на разного рода происшествия, включая инциденты криминального характера.

Из требований руководства компании вытекала необходимость установке на объекте продвинутой системы безопасности на базе новейших технологических решений и лучших в своём классе компонентов.

Решение

На объектах коммерческого назначения периметр традиционно подвержен рискам несанкционированного вторжения с последующим нанесением имущественного ущерба. Для обеспечения видеоконтроля периметра компания Unicom Infotel Pvt., выбранная руководством Persistent Systems Ltd. в качестве интегратора системы безопасности, предложила использовать сетевые камеры AXIS P1354-E.

Камеры этой модели формируют видеоизобажения в формате высокой чёткости, а для обеспечения максимально достоверной цветопередачи при недостаточной освещённости сцены наблюдения в них применена фирменная технология Axis — Lightfinder. Камеры в наружном исполнении были размещены таким образом, чтобы в зону обзора попали все входы в комплекс, автостоянки и подъездные дороги, а также пространство с фронтальной и тыловой стороны комплекса. Всего в инсталляции было использовано 14 камер.

Результат проекта

Ввод в строй системы видеонаблюдения на базе IP-камер Axis в технопарке Хинджавади упростил информационный обмен между подразделениями компании-заказчика, ускорил время реагирования на разного рода нештатные ситуации и тем самым существенно повысил эффективность рабочего процесса.

Выгоды заказчика

В проекте системы видеонаблюдения для компании Persistent Systems Ltd. использованы камеры высокого разрешения, задачей которых является непрерывная съёмка всех подступов к комплексу зданий. Изображения с камер поступают на центральный пост, находящийся в том же помещении, что и пост системы управления инженерными сетями и автоматикой здания. Операторы, находящиеся на посту круглосуточно, получили возможность комфортно осуществлять видеоконтроль обстановки, при необходимости используя функцию зумирования, а при возникновении нештатных ситуаций немедленно уведомлять о них руководство компании.

«Мы предложили компании Persistent Systems Ltd. решение на базе 14-ти фиксированных уличных IP-камер Axis, которые безупречно приспосабливаются к любым условиям освещения, обеспечивая чёткие и контрастные видеоизображения. Это позволит операторам круглосуточно держать объект под контролем и обеспечит высокую надёжность всей системы», — считает Джей Тэккер, исполнительный директор компании Unicom Infotel Pvt.

Говинд Джоши, генеральный директор компании Persistent Systems Ltd.: «Нам потребовалось решение охранного видеонаблюдения, которое было бы одновременно высоконадёжным, простым в эксплуатации и при этом обеспечивало бы качественные видеоизображения. С внедрением системы на базе камер Axis мы получили решение «под ключ», позволившее существенно снизить нагрузку на охранников за счёт доступа к видеоизображениям в реальном времени. Результат достигнут: безопасность наших сотрудников обеспечена.»

Количество показов: 90



Компания: Axis Communications

