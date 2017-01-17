IP-камеры Axis помогают на автомойке бороться с преступностью

Установка современной системы видеонаблюдения на основе IP-камер Axis и программного обеспечения Milestone принесла двойную выгоду владельцу автомобильной мойки. Он сумел сократить число случаев вандализма и воровства на 80%, что само по себе стало большим успехом. Вместе с тем камеры видеонаблюдения помогают ему оптимизировать его бизнес и избегать необоснованных претензий клиентов и контролирующих органов.

Заказчик: Автомобильная мойка Red Hill Car Wash.

Местоположение объекта: Гамильтон, Онтарио, Канада.

Вертикальный рынок: Бизнес.

Приложение: Удаленное видеонаблюдение, безопасность.

Технологический партнёр/ инсталлятор: Brick Properties and Security, Milestone Systems.

Постановка задачи

Red Hill Car Wash представляет собой автомобильную мойку, в которой оплата осуществляется монетами. Она находится в канадском городе Гамильтон провинции Онтарио. Это очень загруженный объект, который ведет обслуживание в круглосуточном режиме в течение всего года. Владелец автомойки Дж. Дж. Вудли сам работает на ней вместе с тремя частично занятыми сотрудниками, которых он привлекает в часы пик. Ранее установленная на объекте система видеонаблюдения с аналоговыми камерами была слишком ограничена по своим возможностям. Ограничения в первую очередь касались поиска в видеоархиве, качества изображения и возможности удаленного доступа, что сильно сказывалось на решении основной задачи, поставленной перед системой видеонаблюдения, так как она не могла эффективно предотвращать случаи вандализма и воровства. Вудли хотел установить по-настоящему эффективную систему безопасности, которая позволяла бы легко и быстро искать нужные видеозаписи в видеоархиве и обладала бы высоким качеством изображения, чтобы быстро идентифицировать преступников.

Решение

Системный интегратор Брайан Оуэнс, друг владельца автомобильной мойки, порекомендовал ему обратить внимание на IP-камеры производства Axis Communications, потому что они отличаются надежностью и высоким качеством изображения HDTV. IP-камеры были установлены в нескольких местах на территории автомобильной мойки площадью почти 0.4 га, чтобы получить детальный обзор. Особое внимание было уделено таким участкам, как посты, гараж и чистящие пылесосы.

Благодаря программному обеспечению Milestone XProtect Essential, на основе которой построена система видеонаблюдения, Вудли может просматривать «живое» видео и быстро осуществлять поиск в видеоархиве записанного видео от 19 установленных IP-камер Axis. Программное обеспечение Milestone хранит видео высокого качества в течение двух недель на специально созданном для этого сервере, доступ к которому можно осуществлять удаленно с помощью мобильного клиента Milestone, установленного на планшете или смартфоне. Удаленный доступ используется не только для решения задач безопасности, но и производственного контроля.

Результат проекта

После установки IP-камер Axis число случаев вандализма и воровства сократилось на 80%, а владелец автомойки теперь может предъявить в качестве доказательства четкие изображения, когда на вызов приезжает полиция. Кроме того, благодаря новой системе видеонаблюдения удалось оптимизировать производственные процессы автомобильной мойки и улучшить обслуживание потока клиентов. Вместе с тем видеозаписи с IP-камер уже успели сэкономить владельцу автомобильной мойки значительную сумму денег, поскольку они стали весомым доказательством для клиентов и контрольно-надзорных органов.

Укрепляя безопасность

Red Hill Car Wash — это круглосуточная автомобильная мойка, оснащенная автоматическими монетоприемниками. Именно они подвержены наибольшей угрозе и представляются легкой добычей в глазах воров и вандалов. Изначально безопасность автомобильной мойки должна были обеспечивать аналоговые камеры видеонаблюдения. Однако они не позволяли идентифицировать воров из-за низкого качества изображения. Владелец этой автомобильной мойки Дж. Дж. Вудли был решительно настроен изменить такое положение дел.

Вудли обратился к системному интегратору Брайану Оуэнсу, президенту компании Brick Properties and Security, который также владеет автомобильной мойкой Kerman Car Wash в Гримсби (провинция Онтарио). Оуэнс порекомендовал Вудли заменить устаревшую аналоговую систему видеонаблюдения 19 IP-камерами Axis и программным обеспечением Milestone, на основе которых можно создать современную систему IP-видеонаблюдения.

В результате они решили установить IP-камеры AXIS M3114-VE для охраны потенциально уязвимых монетоприемников на постах автомобильной мойки. Эти модели обеспечивают детализированный обзор с высоким разрешением HD 720p. Кроме того, они имеют антивандальное исполнение и передают Вудли сигнал тревоги при попытке вмешательства в их работу. Вместе с ними было установлено несколько IP-камер серии AXIS P13, которые позволяют получить изображение далеко находящихся объектов с высокой детализацией. В дополнение к этому в системе видеонаблюдения используются фиксированные купольные IP-камеры серии AXIS P33, с помощью которых записывается изображение монетоприемников. При этом оно тоже имеет высокое качество HDTV. В то же время в самих монетоприемниках установлены скрытые камеры AXIS P1204. Это миниатюрные модели с объективом с вынесенным зрачком, которые фиксируют все, что происходит с монетоприемником, и тех, кто находится поблизости от них.

Такое сочетание IP-камер гарантирует видеозаписи высокого качества, на которых детально будут зафиксированы лица, одежда, автомобили, а также передние и задние автомобильные номера. IP-камеры системы видеонаблюдения имеют достаточное разрешение, чтобы получить четкое изображение номерных пластин автомобилей и прилегающей к посту территории.

За первые полгода работы новой системы видеонаблюдения, камеры зафиксировали два случая вандализма. Четкость изображений, на которых хорошо были видны преступники и номера их машин, привели к аресту подозреваемых, а в одном случае — и к возмещению ущерба. С тех пор число таких случаев сократилось на 80-85% и продолжает быстро снижаться. На всех шести постах автомобильной мойки размещены знаки, отпугивающие преступников и предупреждающие клиентов о том, что объект находится под круглосуточным наблюдением.

Мне кажется, преступный мир получил послание о том, что здесь такое место, куда не следует соваться. Сейчас уверенно можно сказать, что на автомобильной мойке криминальная активность заметно снизилась», — считает Вудли.

Удаленное наблюдение за работой автомобильной мойки

Хотя система видеонаблюдения изначально устанавливалась для обеспечения безопасности, ее камеры позволили значительно улучшить работу автомобильной мойки. Вместо того чтобы тратить час на разъезды между постами автомобильной мойки, Вудли может удаленно наблюдать за ними со своего телефона или планшета с помощью мобильного клиента Milestone. Это означает, что он может более эффективно управлять своим бизнесом в часы пик и предоставлять своим клиентам более стабильное и качественное обслуживание в любое время.

Видео с камер, установленных в сервисных помещениях, также помогает своевременно обнаруживать поломки и сбои в работе оборудования. В то же время камеры, смотрящие за постами, помогают урегулировать жалобы клиентов. «Допустим, клиент утверждает, что он опустил в монетоприемник 3 доллара, но они по каким-то причинам не сработали. Тогда я моментально могу проверить, так ли это было на самом деле», рассказывает Вудли.

Высокое качество видеозаписи уже сэкономило хозяину автомобильной мойки внушительную сумму денег. В одном случае недовольный клиент пожаловался, что мойка повредила краску на его машине. Тогда в программном обеспечении Milestone XProtect были найдены кадры с его автомобилем, на которых было проставлено время, и тут же предъявлены клиенту, чтобы он убедился, что повреждения присутствовали и до начала мойки.

В другой раз система видеонаблюдения спасла владельца Red Hill Car Wash от куда более серьезной неприятности, чем спор с клиентом. Благодаря ей удалось избежать неправомерно наложенного крупного штрафа. Когда инспекторы по ошибке взяли образцы сточных вод не из той части водоочистной системы автомобильной мойки они обвинили Вудли в нарушении экологического законодательства, что грозило ему ежедневным штрафом в размере 50 000 долларов. Вудли не растерялся и предъявил видеозаписи, доказывающие ошибку инспекторов. В результате штраф был отменен.

Блестящие перспективы

Вдохновленный таким успехом, Вудли планирует установить более масштабную систему видеонаблюдения на другой своей более крупной автомойке. Также он рассматривает возможность использования технологии распознавания автомобильных номеров, чтобы отслеживать подозрительные машины и учитывать периодичность движения транспорта для повышения качества обслуживания

«Прекрасно, когда все работает, как часы, — считает Вудли. — Люди чувствуют себя более комфортно и это положительно сказывается на нашей репутации».

«IP-камеры исключительно полезны для автомоечного бизнеса. При этом качество изображения у камер таково, что мне не нужно о нем беспокоиться. В первые шесть лет, как я стал владельцем этой автомобильной мойки, я не имел никакого представления о том, что на ней происходит, когда я уезжал с нее. И вдруг на ней появились всевидящие «глаза», доступ к которым я могу получить в любое время», — говорит Дж. Дж. Вудли, владелец автомойки Red Hill.

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Компания: Axis Communications

