Рестораны премиум-класса под охраной камер видеонаблюдения Axis

Сеть пабов лидирующей в Южной Африке компании Baron Group при переходе с аналогового видеонаблюдения на цифровое остановила свой выбор на сетевых камерах Axis Communications. Особая ценность этого решения состоит в интеграции видеонаблюдения с контролем кассовых операций.

Заказчик: сеть предприятий общественного питания группы компаний Baron.

Местоположение объекта: Южно-Африканская Республика.

Вертикальный рынок: индустрия гостеприимства.

Приложение: охрана и безопасность.

Технологический партнёр/инсталлятор: компания NUUO.

Постановка задачи

Группа компаний Baron, специализирующаяся в области оказания профессиональных услуг по профилям индустрии гостеприимства, всегда отличалась высоким качеством реализуемого питания, уютной обстановкой в заведениях и дружественным сервисом. Более чем десятилетний опыт работы в ресторанном бизнесе позволил группе Baron выработать чёткие рамки требований к заведениям общественногоо питания — требований, которые определяют их успешность. Одним из обязательных условий соответствия фирменным стандартам — наличие в эксплуатации адекватной системы видеонаблюдения. В определённый момент ограничения эксплуатируемой в сети заведений Baron аналоговой системы видеонаблюдения привели руководство группы компаний к поиску более эффективного решения вопросов видеомониторинга.

Решение

Для получения коммерческого предложения по проекту новой цифровой системы видеонаблюдения заказчик обратился к одному из партнёров компании Axis Communications. В ответ группе компаний Baron было предложено решение «под ключ», включающее в себя интеграцию видеонаблюдения с системой контроля кассовых операций — это позволило бы повысить степень управляемости рабочими процессами ресторанов сети. Для обеспечения максимально возможного обзора и минимально заметного визуального присутствия средств наблюдения в интерьере в системе проектировщики приняли решение использовать сетевые камеры моделей AXIS M3004 и AXIS P3354.

Результат проекта

Внедрение системы позволило управляющему звену компании-заказчика обеспечить контроль рабочих процессов и снижение потерь в барной и кухонной зонах каждого из заведений. Наличие видеонаблюдения также гарантирует постоянный контроль за соблюдением стандартов обслуживания клиентов во всех точках контакта персонала с посетителями. Превосходное разрешение видеоизображений и возможность доступа к живому и записанному видео с мобильных устройств обеспечивают высокоэффективное и гибкое в применение решение системы безопасности и видеомониторинга.

Выгоды заказчика

С момента открытия первого паба в английском стиле и до наших дней группа компаний Baron успешно развивалась, установив максимально высокую планку сервиса. В последние годы компания перестроила работу, организовав в своих заведениях современное пространство общественного питания с винным залом, где предлагаются выдержанные вина, и более традиционной барной зоной. Стиль «нового поколения» был выработан по модели «манхэттенского гриль-хауса», предусматривающей дополнительные развлекательные возможности — это позволяет привлечь в заведения намного более обширную клиентуру.

«Девизом компании Baron всегда было изречение ‘лишних хлопот не бывает’, чётко обозначающее установку группы на обеспечение превосходного сервиса для своих клиентов. Нынешняя модернизация системы видеонаблюдения в большей степени имеет отношение к мониторингу сервисных процессов, позволяя, в частности, держать под надёжным контролем запасы и сырьё,» — говорит Бренден Тайн, представитель компании-операционного партнёра группы Baron.

«У компании Axis весьма обширная линейка сетевых камер. Это позволило нам выбрать модели, точно соответствующие нашим специфическим приложениям, — рассказывает Тайн. — Будучи лидером в области сетевого видеонаблюдения, компания Axis поставляет на рынок продукты с заведомо высочайшей производительностью, которые всегда превосходят ожидания потребителей.»

Бренден Тайн, партнёрская компания Fredman: «Простой доступ к данным и возможность просмотра высококачественных видеозаписей по каждой конкретной кассовой операции явились весьма эффективным инструментом управления.»

Компактные и мощные

Компания-инсталлятор, являющаяся партнёром Axis Communications, построила систему на базе комбинации сетевых камер AXIS M3004 и AXIS P3354, размещённых над каждой из касс, а также, по согласованию с руководством группы компаний Baron, в определённых зонах кухни и бара и у входных дверей.

Камера модели AXIS M3004 конструктивно предназначена для быстрой установки в широком диапазоне вариантов крепления. Позиционирование оси камеры в процессе установки удобно регулируется по трём координатным осям, а сама камера может иметь как настенное, так и потолочное крепление.

«Камеры AXIS M3004 имеют привлекательную цену, просты в инсталляции и обеспечивают разрешение по стандарту высокой чёткости HDTV. Предшественник новой системы — аналоговая телевизионная система наблоюдения разрешением в 499 ТВЛ не обеспечивала требуемой чёткости изображения и степени его детализации, достаточной для визуального контроля кассовых операций, — говорит Тайн. — А сетевая камера размером с ладонь позволяет реализовать в помещениях предприятия систему видеомониторинга, не привлекающую лишнего внимания и не выделяющуюся из интерьера.»

В камерах модели AXIS P3354 реализована фирменная технология компании Axis Communications — LightFinder. В этой технологии воплощён многолетний успешный опыт производителя в области обработки изображений, создания собственных однокристальных систем и подбора самых лучших оптических компонентов. Камеры, в которых используется технология LightFinder, обладают исключительно высокой чувствительностью к свету. Это позволяет камерам обеспечивать весьма достоверную цветопередачу в условиях освещённости сцены, далёких от идеала.

Интеллектуальная интеграция

Одной из проблем, с которой столкнулся заказчик в ходе эксплуатации предыдущей аналоговой системы видеонаблюдения, явилось отсутствие возможности передачи информации между различными системами. Поэтому, чтобы связать сетевые камеры Axis с системой автоматизированного контроля кассовых операций, руководство группы решило взять на вооружение решение управляющего софта NUUO VMS. Совместная работа POS-контроля и видеонаблюдения позволяет менеджерам компании-заказчика доступ к видеоархивам, где содержатся съёмки конкретных операций по кассам — с возможностью поиска по сумме чека, кассиру, времени, дате и иных параметров с последующим выводом на экран и параметров трансакции, и высоко детализированного изображения сцены.

«Через терминалы управляющего программного обеспечения и просмотровые посты мы получили возможность наблюдать за трансакциями и в реальном времени; наблюдение к тому же возможно и с зарегистрированных в системе планшетов и смартфонов,» — говорит Бренден Тайн.

Количество показов: 169



Компания: Axis Communications

