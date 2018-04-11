 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Распознавание лиц упростит контроль в аэропорту


11.04.2018

В аэропорту Сиднея в мае начнётся испытание «бесконтактной таможни» — системы распознавания лиц пассажиров при досмотре перед посадкой на рейс. Она призвана ускорить процесс прохождения людьми пункта проверки. Используемая при этом система аналогична той, с помощью которой в ходе проведённого недавно тестирования выполнялось распознавание лиц пассажиров перед посадкой в аэропорту Лос-Анджелеса. Разработчиком системы также является компания Vision-Box.

Лицо пассажира будет и его паспортом, и посадочным талоном, — так объясняют назначение системы в администрации аэропорта Сиднея. — Суета с выниманием и разворачиванием паспорта будет исключена». Время прохода одного человека через пункт проверки сократится с 4 минут до 23 секунд.

Участниками испытаний смогут добровольно стать пассажиры крупнейшей в Австралии авиакомпании Qantas. Если тестирование будет проходить успешно, то его распространят и на другие авиакомпании.

После прибытия в аэропорт участник испытаний будет предъявлять паспорт только один раз — во время регистрации. После этого он пройдёт ещё пять стадий подготовки к посадке — сдачу багажа, погранично-таможенный контроль, досмотр для обеспечения безопасности рейса, пребывание в зале ожидания и выход на посадку. На всех этих этапах его личность будет удостоверяться с помощью системы распознавания лиц.

Кроме того, пассажиру будет дана возможность вводить в систему распознавания данные о своём лице из дома с помощью смартфона. Аэропорт обещает при этом сделать всё необходимое для того, чтобы приватность пассажиров соблюдалась в полной мере.

Проект является частью принятой в 2015 году программы австралийского правительства по оснащению биометрическим контролем всех аэропортов страны. Предполагается, что в будущем программа поможет собирать и проверять биометрические данные всех пассажиров, прибывающих в международные аэропорты Австралии. При этом человек, данные которого однажды попадут в систему, сможет в дальнейшем вообще не пользоваться в аэропортах страны своим паспортом.

Возврат к списку

Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Толковый словарь терминов по системам физической защиты

Толковый словарь терминов по системам физической защиты



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения

Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения


Hits 55072344
14954
Hosts 4869357
1069
Visitors 9105781
1790

50

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582