Распознавание лиц упростит контроль в аэропорту

В аэропорту Сиднея в мае начнётся испытание «бесконтактной таможни» — системы распознавания лиц пассажиров при досмотре перед посадкой на рейс. Она призвана ускорить процесс прохождения людьми пункта проверки. Используемая при этом система аналогична той, с помощью которой в ходе проведённого недавно тестирования выполнялось распознавание лиц пассажиров перед посадкой в аэропорту Лос-Анджелеса. Разработчиком системы также является компания Vision-Box.

Лицо пассажира будет и его паспортом, и посадочным талоном, — так объясняют назначение системы в администрации аэропорта Сиднея. — Суета с выниманием и разворачиванием паспорта будет исключена». Время прохода одного человека через пункт проверки сократится с 4 минут до 23 секунд.

Участниками испытаний смогут добровольно стать пассажиры крупнейшей в Австралии авиакомпании Qantas. Если тестирование будет проходить успешно, то его распространят и на другие авиакомпании.

После прибытия в аэропорт участник испытаний будет предъявлять паспорт только один раз — во время регистрации. После этого он пройдёт ещё пять стадий подготовки к посадке — сдачу багажа, погранично-таможенный контроль, досмотр для обеспечения безопасности рейса, пребывание в зале ожидания и выход на посадку. На всех этих этапах его личность будет удостоверяться с помощью системы распознавания лиц.

Кроме того, пассажиру будет дана возможность вводить в систему распознавания данные о своём лице из дома с помощью смартфона. Аэропорт обещает при этом сделать всё необходимое для того, чтобы приватность пассажиров соблюдалась в полной мере.

Проект является частью принятой в 2015 году программы австралийского правительства по оснащению биометрическим контролем всех аэропортов страны. Предполагается, что в будущем программа поможет собирать и проверять биометрические данные всех пассажиров, прибывающих в международные аэропорты Австралии. При этом человек, данные которого однажды попадут в систему, сможет в дальнейшем вообще не пользоваться в аэропортах страны своим паспортом.