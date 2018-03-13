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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

На досмотре в аэропорту тестируется распознавание лиц


13.03.2018

В течение трёх недель в Международном аэропорту Лос-Анджелеса тестировалась система распознавания лиц пассажиров при досмотре перед посадкой на самолёты. Её использование призвано ускорить процедуру проверки людей перед рейсом. Проектом руководит Администрация транспортной безопасности США.

В Международном терминале Тома Брэдли организованы два новых пункта досмотра. Каждый пассажир начинает свой проход через них с того, что сканируются его паспорт и посадочный талон. Задача системы распознавания лиц, которую разработала компания Vision-Box, — подтвердить, что паспорт и талон принадлежат одному и тому же человеку. Несмотря на то, что применение распознавания для таких масс людей кажется достаточно революционной мерой, в действительности с её введением процедура досмотра с точки зрения пассажира не претерпела существенных изменений.

Все паспорта в США в настоящее время снабжены встроенными микрочипами, в которых записана, в том числе, и фотография владельца паспорта. Камера, установленная перед входом в пункт досмотра, ведёт съёмку тех, кто подходит на регистрацию. Отснятое лицо пассажира сравнивается с той фотографией в микрочипе. Личности пассажиров, которые проходят через эту процедуру, проверяются также сотрудниками администрации транспортной безопасности. В случае, если распознавание даёт отрицательный результат, человека отправляют проходить проверку обычным способом.

В ходе тестирования пункты досмотра с распознаванием лиц использовались лишь по несколько часов в день — утром и днём, когда наблюдается наибольший поток пассажиров. Участие в этой работе было добровольным. Цель эксперимента — проверить, насколько точно работает распознавание, и в какой степени оно ускоряет досмотр.

В администрации ожидают, что распознавание лиц поможет снизить зависимость процедуры досмотра от действия субъективного фактора, связанного с работой её сотрудников. Кроме того, расчёт делается на ускорение досмотра и, следовательно, на сокращение времени ожидания пассажиров перед этой процедурой.

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