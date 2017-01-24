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Газета "Security News" / Статьи по системам безопасности / Избранное / Биометрия

Распознавание лиц будет обмануто


24.01.2017

Исследователи из университета американского штата Северная Каролина в Чепел-Хилле публично продемонстрировали метод, с использованием которого можно ввести в заблуждение даже самые современные системы персональной идентификации по чертам лица.

Интернациональная команда исследователей поделилась своим открытием в рамках симпозиума ассоциации USENIX по безопасности, проходившего в середине августа 2016 года в Остине, шт.Техас. Результаты исследования были сведены в отчёт, находящийся в открытом доступе. Название документа по-русски звучит примерно так: «Способ обмануть систему идентификации по чертам лица путём построения виртуальной модели на основе опубликованных в открытых источниках изображений».

Новизна метода состоит в том, что для доступа к системе распознавания от имени конкретного пользователя создаётся реалистичная текстурированная трёхмерная модель его(её) лица. Исходным материалом для создания модели могут служить фотоизображения, в том числе и те, которые опубликовал сам пользователь — к примеру, на своей странице в социальной сети. Модель приводится в движение при помощи технологий виртуальной реальности, формируя узнаваемую мимику — поднимая брови, улыбаясь и т.п. Эксперименты подтвердили, что системы персональной идентификации по видеоизображениям пока ещё не в состоянии отличить имитацию — трёхмерную, текстурированную и анимированную — от физического объекта. То есть, от самого пользователя.

«Синтезированное лицо пользователя выводится на экран гаджета, работающего в режиме виртуальной реальности, и по мере того, как этот прибор перемещается в физическом окружении, трёхмерное лицо приводится в соответствие этим движениям. Система автоматического распознавания лиц, анализируя экран гаджета, принимает этот объект за лицо реального человека,» — объясняют учёные в своём отчёте.

Сообщник — виртуальная реальность

Киберпреступники могут использовать данный метод для получения доступа к персональным данным жертв, и это ставит под вопрос принципиальную защищённость систем персональной идентификации по видеоизображениям. Исследователи делают вывод о том, что однофакторная идентификация по изображениям с телевизионных камер уже не может считаться безопасным средством получения доступа куда бы то ни было: виртуальная реальность здесь способна одержать верх над «реальной».

В последние несколько лет системы идентификации по чертам лица стремительно набрали популярность в самых разных приложениях — от подтверждения подлинности пользователя при совершении финансовых операций до получения доступа к персональным компьютерам и мобильным устройствам. Несмотря на то, что с технической стороны системы постоянно совершенствуются, одного лишь уверенного распознавания, как выяснилось, недостаточно. Пора позаботиться о возможных подделках.

Противодействие фальсификации лиц в существующих системах основано на использовании анализа текстур, который проводится в предположении, что поддельные лица по-иному текстурированы, чем реальные. Анализируется также и движение головы, по которому алгоритмы определяют, является ли объект трёхмерным. Самым последним достижением в этой области явились методы, призванные отличать «живые» объекты от «неживых»: в процессе определения подлинности пользователя просят совершить определённые простые действия — улыбнуться, подмигнуть правым глазом и т.п.

Системы на базе анализа движения и определения «живости» чаще всего используются совместно, образуя нечто вроде двухфакторной идентификации. Тем не менее, как показало исследование, обмануть оба аналитических алгоритма возможно одним и тем же инструментарием. Взяв фотографии из соцсетей, возможно не только построить адекватную трёхмерную модель, но и заставить её вести себя, как живое лицо. По крайней мере, система распознавания подумает именно так.

Принципиальная схема метода, предлагаемого исследователями
Принципиальная схема метода, предлагаемого исследователями

Воссоздать лицо по фотографиям

В ходе эксперимента исследователи создавали трёхмерные анимированные модели человеческих лиц и проверяли их на промышленно выпускаемых системах при помощи 20 добровольных помощников. Использовав реальные фотографии, размещённые волонтёрами в соцсетях, учёные смогли без проблем взломать пять популярных систем разных разработчиков: KeyLemon, Mobius, True Key, BioID и 1U App.

«Все добровольцы прошли регистрацию в пяти испытуемых системах идентификации по чертам лица при искусственном освещении. […] Мы сделали по одному фотоснимку каждого из волонтёров во фронтальном ракурсе в тех же самых условиях освещения, после чего построили соответствующие трёхмерные модели. Эксперимент показал, что эти модели способны обмануть все пять систем со стопроцентно успешным результатом,» — объясняют исследователи.

Затем учёные сформировали трёхмерные модели лиц по фотографиям этих же пользователей, которые находились в открытом доступе в социальных сетях. Количество удачных попыток доступа с применением моделей снизилось относительно «лабораторных» образцов, и это было вполне ожидаемым. Однако полученные цифры всё же позволяют сделать вывод о том, что данный метод явно работоспособен. Всего лишь одна из систем — 1U App — показала себя стопроцентно устойчивой к моделям «из соцсетей». Остальные испытание не выдержали. Система BioID предоставила экспериментаторам-взломщикам доступ в 55% случаев, а с остальными всё оказалось ещё хуже: True Key — 70%, Mobius — 80%, а KeyLemon — 85%.

Однако исследователи считают, что обольщаться относительно благоприятными для систем 1U App и BioID результатами эксперимента не следует. Проведя контрольное тестирование систем в штатном режиме доступа пользователей, учёные обнаружили, что именно эти два решения обладают весьма высокими показателями ложного отказа в доступе, в частности, при установке камер на улице. По мнению исследователей, это связано с тем, что данные системы хуже остальных приспособлены к изменениям характера освещённости в зоне съёмки.

«Для нас стало совершенно очевидным то, что разработчики систем идентификации по чертам лица заведомо недооценивают угрозы, исходящие от потенциальных взломщиков — считают, что злоумышленники слабо разбираются в технике и используют лишь дешёвые подручные средства. Такая практика является, мягко говоря, рискованной. К сожалению, технологии виртуальной реальности стремительно входят в обычную жизнь, дешевеют и становятся легче в освоении. Визуализации, полученные с их помощью, становятся всё более убедительными, и сегодня уже не является проблемой создать реалистичное трёхмерное изображение, способное обмануть видеосистему безопасности,» — заявил в своём выступлении на симпозиуме представитель исследовательской группы.

Возможно, результат исследования способен повлиять на творческие планы разработчиков систем персональной идентификации по видеоизображениям. По крайней мере, сегодня уже ясно, что в одиночку — в режиме однофакторной идентификации — этим технологиям пока ещё работать рановато.

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Передний край

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Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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