Железнодорожная охрана обзаводится нательными камерами

Стремительное внедрение ультрапортативных видеорегистраторов в практику коснулось не только правоохранительных органов. Преимущества «носимого видео» стали востребованы и в вертикально-интегрированных структурах — таких, как германская федеральная сеть железных дорог Deutsche Bahn.

По сообщениям германской прессы, только что завершилась пилотная стадия проекта по внедрению нательных камер в ежедневную практику патрульных охранников, состоящих на железнодорожной службе. Целью проекта явилось повышение степени защищённости пассажиров и посетителей вокзалов, а также персонала железных дорог, поездного состава и иных материальных ценностей. В ходе испытаний нательных камер двенадцать охранников, патрулирующих три крупнейших берлинских вокзала — Zoologischer Garten, Alexanderplatz и Ostbahnhof — на протяжении более чем 3,5 тысяч рабочих часов непрерывно фиксировали обстановку при помощи носимых регистраторов.

Руководство железных дорог отмечает, что за время пилотной стадии проекта на видеозаписи не попало ни одного инцидента насильственного характера. Вероятнее всего, это связано с тем, что железнодорожники уделили особо тщательное внимание маркировке — поверх и без того хорошо заметных жёлтых жилетов из светоотражающего материала были размещены яркие надписи: «Железнодорожная охрана. Ведётся видеонаблюдение». При таком подходе потенциальный злоумышленник не может не заметить присутствия охраны, и роль самих нательных камер как источника доказательного материала отходит на второй план.

Эксперты информационного агентства «Безопасность Сегодня» связывают массированное внедрение «бодикамов» в Европе с ростом общей напряжённости обстановки в странах ЕС вследствие наплыва мигрантов и роста активности террористических группировок. Железные дороги, представляя собой сеть объектов массового скопления людей, в значительной степени подвержены рискам, связанным с упомянутыми факторами. Однако руководство Deutsche Bahn формулирует задачи, поставленные перед проектом внедрения нательных камер, несколько более дипломатично: «снижение напряжённости обстановки на железной дороге во время пиковых нагрузок, фольклорных фестивалей, футбольных и иных крупных событий».

Компания: ИА Безопасность Сегодня

