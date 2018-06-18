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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Сетевой дверной контроллер AXIS A1601 для крупномасштабных систем


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18.06.2018

Для организаций, которым требуются масштабные системы контроля доступа, появилось новое предложение, которое отличается расширенными функциональными возможностями и подойдет для управления большим количеством дверей и учетных записей. Теперь при поддержке компании Axis и ее партнеров организации могут воспользоваться новыми сетевыми дверными контроллерами AXIS A1601. Благодаря возможности управлять большим количеством дверей и быстро обрабатывать до 50 000 учетных записей модель AXIS A1601 идеально подходит для крупных и сложных развертываний с большим количеством объектов. Новый, основанный на открытых стандартах дверной контроллер легко интегрируется с другим оборудованием и программным обеспечением и вместе с имеющимся сетевым дверным контроллером AXIS A1001 образует комплексное решение по контролю доступа для организаций любого масштаба.

У каждой организации есть свои особые требования к контролю доступа, а сложность системы управления доступом растет по мере роста компании. Проблему дополнительно усложняют различные уровни безопасности в пределах здания или объекта, необходимость обрабатывать сотни, если не тысячи, учетных записей и управлять ими, а также интеграция разнородного оборудования и программного обеспечения от разных поставщиков.

Сетевой дверной контроллер AXIS A1601 — это интеллектуальное независимое устройство, которое устанавливается у каждой двери и обеспечивает максимальную масштабируемость системы управления доступом. Основанный на открытых стандартах и A и C стандарта ONVIF, контроллер AXIS A1601 дает возможность комбинировать лучшее в своем классе оборудование и программное обеспечение, а также интегрировать управление дверями с другими системами — системами видеонаблюдения, системами обнаружения вторжения, системами учета рабочего времени, а также сетевыми аудиосистемами.

AXIS A1601 создан на базе мощного процессора, оптимизированного для обработки больших баз пользовательских учетных данных. Контроллер имеет более высокую выходную мощность,  чем у родственной модели AXIS A1001, больший объем оперативной и встроенной памяти, два реле и четыре контролируемых порта ввода-вывода. Созданный на той же платформе, что и сетевые камеры Axis, и поэтому рассчитанный на использование в составе защищенной сетевой системы, контроллер AXIS A1601 питается по стандарту PoE+, что обеспечивает легкость установки и сокращает количество кабелей для питания замков, считывателей карт и других вспомогательных устройств. В случае потери соединения с сервером AXIS A1601 способен управлять базой учетных данных в автономном режиме.

Пиа Хантофт, глобальный менеджер компании Axis Communications по продукции для контроля доступа, отмечает: «AXIS A1601 — самый совершенный и многофункциональный сетевой дверной контроллер в портфеле Axis. Его появление расширяет наше предложение для организаций любых размеров. AXIS A1601 легко интегрируется со сторонним оборудованием и программным обеспечением и поэтому является идеальным вариантом для организаций во многих сферах, например в бизнесе, образовании или розничной торговле. Возможность создания расширенных правил по принципу «если происходит A, то применяется B» дает клиентам большую свободу в настройке системы в соответствии с их уникальными потребностями».

Сетевой дверной контроллер AXIS A1601 появится в продаже в июле 2018 года в дистрибьюторской сети Axis.

Количество показов: 50
 
Компания:  Axis Communications

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