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Устройства серии AXIS T61 добавят функции ввода-вывода данных и звука в сетевых камерах видеонаблюдения


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27.04.2018

Компания Axis Communications представляет серию устройств AXIS T61 с аудиоинтерфейсом и интерфейсом ввода-вывода, которые позволяют добавить звук и ввод-вывод данных к сетевым камерам Axis, не имеющим данных функций, а также оптимально разместить саму сетевую камеру и аудиоустройство. Это универсальное и экономичное решение предназначено для тех, кому необходима аудиосвязь и ввод-вывод данных. AXIS T61 позволяет снизить совокупную стоимость владения камерами Axis и увеличить срок их эксплуатации.

Новые устройства серии AXIS T61 устанавливаются между камерой и коммутатором и используют уникальную функцию Portcast, которая позволяет передавать звук и данные по сетевому кабелю между камерой и интерфейсом. Устройства AXIS T6101 и AXIS T6112 с аудиоинтерфейсом и интерфейсом ввода-вывода данных увеличивают функциональные возможности многих популярных камер Axis.

Поскольку камера физически отделена от аудиоинтерфейса и интерфейса ввода-вывода, клиенты могут разместить данные устройства оптимальным образом: например, установить небольшую камеру в незаметном месте, а запись звука осуществлять рядом с интересующим объектом. Благодаря двустороннему аудиоканалу пользователи могут удаленно слушать происходящее во время транзакций и инцидентов, например, предупреждать злоумышленников о том, что за ними ведется наблюдение. В будущем данные устройства будут поддерживать средства аудиоанализа — выявлять агрессивное поведение и пр.

Функция ввода-вывода данных дает массу преимуществ. К входным портам можно подключить внешние датчики и детекторы для подачи тревожных сигналов или инициализации определения действий, а также для срабатывания аварийного сигнала в случае разъединения устройств. К выходным портам можно подключить такие внешние устройства, как реле для включения света, открытия/закрытия дверей и т.д. Устройство AXIS T6112 снабжено микрофоном, предназначено для монтажа на стену или потолок и поставляется в малозаметном корпусе.

Джером Лемке, глобальный менеджер по продукции компании Axis Communications: «Аудиосвязь и возможность ввода-вывода данных значительно повышают эффективность системы видеонаблюдения, а использование с этой целью устройства серии AXIS T61 обеспечит максимальную универсальность. Уникальная функция Portcast — это удобный, простой и экономичный способ пользоваться преимуществами аудиосвязи и ввода-вывода данных. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы данная функция появится в большем количестве камер Axis».

Устройство серии AXIS T61 позволяет добавлять звук и ввод-вывод данных только к выбранным камерам и не требует дополнительного IP-адреса или лицензии на программное обеспечение для управления видео, поскольку видео и звук передаются одним потоком. Устройство легко устанавливается и интегрируется с существующим программным обеспечением для управления видео. Необходимо лишь убедиться, что прошивка камеры поддерживает функцию Portcast и камера будет работать так же, как камера со встроенным звуком и вводом-выводом данных.

Основные функции устройств серии AXIS T61:

  • Добавление звука и ввода-вывода данных в камерах Axis, в которых данные функции не предусмотрены
  • Благодаря технологии Portcast нет необходимости в дополнительном IP-адресе или лицензии на программное обеспечение для управления видео
  • Питание через разъем Ethernet как интерфейса AXIS T61, так и самой камеры

Основные функции устройств серии AXIS T6101:

  • Порты ввода-вывода: два настраиваемых контролируемых входа или цифровых выхода
  • Аудиовход и выход, разъемы 3,5 мм

Основные функции устройств серии AXIS T6112:

  • Порты ввода-вывода: два настраиваемых контролируемых входа или цифровых выхода
  • Встроенный микрофон
  • Аудиовыход, разъем 3,5 мм
  • Незаметный корпус

Устройства серии AXIS T61 с аудиоинтерфейсом и интерфейсом ввода-вывода появятся у дистрибьюторов Axis во втором квартале 2018 года.

Количество показов: 60
 
Компания:  Axis Communications

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