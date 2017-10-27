Hanwha Techwin представляет антивандальную уличную камеру Wisenet XNV-6085P extraLUX с полдюймовой матрицей и функцией дистанционного PTRZ

Компания Hanwha Techwin представила новую купольную камеру видеонаблюдения Wisenet XNV-6085 extraLUX. Она имеет вандалостойкое исполнение и предназначена для использования на улице. Камера входит в серию Wisenet X. В новинке применяется КМОП-матрица размером 1/2 дюйма, что обеспечивает её высокую чувствительность — 0,004 лк / F0.94 в дневном режиме и 0,0004 лк / F0.94 в ночном.

Светосила объектива, который используется в модели XNV-6085 extraLUX, имеет «сверхбольшую» величину — она характеризуется диафрагменным числом F0.9. Эта особенность хорошо дополняет высокую чувствительность камеры и делает её ценным инструментом ночной съёмки.

Важным достоинством новой камеры является функция PTRZ. Она позволяет удалённо менять зум и угол поворота камерного блока. Варьирование зума определяется пределами фокусного расстояния моторизованного вариофокального объектива — от 4,1 до 16,4 мм. Поворот камеры в горизонтальной плоскости можно выполнять в диапазоне от -175 до +175°, а наклон — от -73 до +73°.

Новая камера формирует изображение с разрешением 2 мегапикселя и частотой 60 к/с. Оно сжимается по алгоритму H.265 или H.264. Кроме того, сжатие может производиться кодеком MJPEG. В этом случае скорость составит 30 к/с. Фирменная технология WiseStream II позволяет ещё более повысить степень сжатия изображения.

«Широкий динамический диапазон» (WDR) имеет в камере аппаратную реализацию. С помощью этой функции динамический диапазон камеры может быть увеличен до 150 дБ, что позволяет получать проработанное изображение при контрастном свете. Расширение динамического диапазона можно производить также с помощью программной функции SSDR. В камере имеется подавление шумов по технологии SSNRV и функция «Антитуман». С помощью встроенных гиросенсоров выполняется цифровая стабилизация изображения.

Средства видеоаналитики, которыми вооружена новая камера, включают в себя детектор движения и механизмы обнаружения пересечения предметом линии, появления и исчезновения объекта в кадре, его входа в зону и выхода из зоны, нахождения направления его движения. Камера обнаруживает праздношатание, звуки с возможностью селекции разных видов, туман. Детектируется также вмешательство в работу телекамер.

Искажения кадра при малых значениях фокусного расстояния компенсируются посредством функции Lens Distortion Correction. При работе с вертикально ориентированными сценами полезной будет функция Hallway View. Имеется возможность разместить в камере сразу две карты SD, SDHC или SDXC, суммарной ёмкостью 512 Гбайт. Подавать на камеру видеонаблюдения питание можно по технологии PoE.

Новинка имеет рабочий диапазон температур от -40 до +55°C. Её защита от пыли и влаги соответствует классу IP67, от удара — IK10.

Количество показов: 9



Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

