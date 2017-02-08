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Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Улучшенная аппаратная функция расширения динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения


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08.02.2017

Получение изображения высокого качества остаётся актуальной задачей для современного видеонаблюдения. Все имеющиеся методы обработки изображения не идеальны, и перед лидерами отрасли постоянно стоит задача по их дальнейшему улучшению.

Одно из наиболее важных направлений в этой работе — расширение динамического диапазона при работе с контрастными сценами. Новое усовершенствование данной технологии представила рынку компания Hanwha Techwin. В её новых камерах серии Wisenet X, которые основаны на новом встроенном чипсете Wisenet 5, динамический диапазон может быть расширен аппаратным способом до 150 дБ.

Обычно аппаратная функция «Широкий динамический диапазон» (Wide Dynamic Range — WDR) обеспечивается в камерах видеонаблюдения за счёт объединения двух последовательных кадров. Один из них делается с маленькой выдержкой и обеспечивает съёмку хорошо освещённых участков сцены. Второй кадр имеет большую экспозицию и отвечает за слабо освещённые участки. Соединение этих двух кадров путём поточечного суммирования яркости даёт единый кадр, в котором хорошо проработаны и светлые, и тёмные участки. Эта технология по своим возможностям принципиально превосходит программную функцию DWDR.

Специалисты компании Hanwha Techwin продвинулись дальше в совершенствовании данной функции. Созданная ими новая, передовая реализации функции «Широкий динамический диапазон» также обеспечивается аппаратным способом, но с помощью четырёх, а не двух соседних кадров. Все они имеют разную выдержку и рассчитаны на съёмку участков с разной освещённостью — чем светлее участок, тем меньше время экспозиции, с которым он снимается.

Соединение четырёх кадров даёт единый кадр, все участки которого проработаны и хорошо видны. Такое изображение выглядит более естественным. Кроме того, на нём отсутствует то размытие контуров, которое характерно для традиционных вариантов реализации функции «Широкий динамический диапазон».

Получение чёткого, разборчивого изображения при сложном освещении позволяет оператору быстрее и лучше понимать, что происходит на вверенном ему объекте, а также надёжней идентифицировать тех, кто попадает в кадр. Таким образом, новое достижение компании Hanwha Techwin повышает эффективность использования системы видеонаблюдения.

Количество показов: 51
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet / Samsung

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