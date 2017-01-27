Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Компания Hanwha Techwin начала выпуск новой серии IP-камер Wisenet X, которая основана на новом встроенном чипсете с одноимённым названием. Этот чипсет является фирменным продуктом компании и воплотил в себе её основные технологические достижения.

Новый чипсет Wisenet X построен по принципу «система на кристалле» (SoC) и имеет крайне высокую производительность. В результате новые 5- и 2-мегапиксельные IP-камеры, выполненные на его основе, не только обеспечивают чёткое изображение, но и имеют мощный, современный функционал.

В камерах серии Wisenet X обеспечивается динамический диапазон до 150 дБ. Для этого в них реализована аппаратная функция «Широкий динамический диапазон». Если в существовавших до сих пор на рынке камерах такая функция работает за счёт объединения двух последовательных кадров — с большой и малой экспозицией, то в камерах серии Wisenet X используется четыре кадра с разной выдержкой. Это позволяет создать более естественное изображение и устранить размытие, являющееся слабым местом современных решений WDR.

Ещё одним достоинством камер серии Wisenet X является наличие в них надёжной стабилизации изображения, позволяющей получать чёткую картинку в условиях дрожания камеры, вызванного ветром или сторонними вибрациями. Такая стабилизация достигается в новых камерах с помощью встроенных в них гиросенсоров.

Сжатие изображения выполняется в камерах серии Wisenet X по современным алгоритмам, в том числе кодеком H.265. Их использование дополняется обработкой изображения по фирменной технологии WiseStream II, которая многократно повышает эффективность сжатия.

Важным преимуществом новых камер является видеоаналитика «на борту». Кроме того, функция аудиоаналитики позволяет распознавать критически важные звуки, такие, как выстрелы, грохот взрыва, крик или звон разбитого стекла, после чего немедленно следует сигнал тревоги. В некоторых моделях имеется возможность выполнять анализ очереди, что крайне актуально в магазинах и банках.

Цветное изображение новые камеры дают даже в условиях низкой освещённости. Поддержка двух карт microSD, для которых имеется сдвоенный слот, позволяет записывать локальный архив ёмкостью до 512 Гбайт.

При инсталляции камеры её угол обзора удобно настраивать через смартфон. Для его подключения служит разъём USB, которым снабжена камера. Кроме того, со смартфона с камерой можно связаться через Wi-Fi-адаптер, который также подключается через USB-разъём.

После добавления новинок серии Wisenet X к выпущенным ранее камерам серий Wisenet Q и P компания Hanwha Techwin обеспечивает своей продукцией весь диапазон потребностей, имеющихся на рынке видеонаблюдения. Выпускаемые ею камеры покрывают все ценовые уровни и все вертикальные рынки.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet / Samsung

